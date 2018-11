Después del fracaso del Boca-River, Ocampo "renunció" y lo reemplaza Santilli

En el día de hoy, 26/11, se anunció la renuncia del ministro de Seguridad porteño, pero no está claro aún de quién fue la decisión de su partida. Se trata de una figura que ya fue cuestionada y que no tenía una buena relación con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El fracaso del operativo de la final de la Copa Libertadores sería la gota que rebalsó el vaso. Sin embargo, en la semana de la cumbre del G20, es una decisión que sorprende.

Aparentemente, el encargado de reemplazarlo sería Diego Santilli, vicejefe de Gobierno, la mano segunda de Rodríguez Larreta y un hombre de confianza de Mauricio Macri. Para Santilli, es la oportunidad para tener una función ejecutiva, ya que aún no se confirmó si Rodríguez Larreta irá a la reelección junto con él. Sin embargo, cabe cuestionar la experiencia de Santilli en el área de seguridad, ya que no se le conoce ninguna. A días del G20, no es momento para improvisar. El segundo de Martín Ocampo, Marcelo D'Alessandro, mantendría su puesto.

Además, Rodríguez Larreta confirmó en conferencia de prensa que "toda la tarea de la Vicejefatura de Gobierno va a quedar a cargo del Secretario de Desarrollo Ciudadano, Matías López. Por el momento no tenemos previstos más cambios".

La renuncia (o remoción) de Martín Ocampo revela la interna de Cambiemos. Horas antes de que hiciera público que no estaría más en el cargo, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, dijo en una entrevista con radio La Red: "El ministro de Seguridad está en su cargo". "Vamos a tomar medidas en estos días y vamos a avanzar a fondo para detener a los responsables. El ministro de Seguridad nos tiene que informar exactamente quiénes estaban al frente del operativo", dijo también Santilli.

Además, horas antes de que el paso al costado del ministro se hiciera público, tanto él como Patricia Bullrich fueron denunciados penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por el fallido operativo de seguridad que terminó con una batalla campal en los alrededores del estadio Monumental. Los delitos por los que el abogado Fabián Bergenfeld presentó la denuncia son "incumplimiento y abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público".

La interna Bullrich-Ocampo

La interna entre Bullrich y Ocampo, que tiene sus antecedentes, se desató este fin de semana a partir del fallido operativo para la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, que estaba a cargo del Gobierno de la Ciudad. Los incidentes ocurridos provocaron un papelón que, a una semana del G20, dio la vuelta al mundo.

Desde el ministerio de Ocampo habían señalado que el tercer anillo en las afueras del Monumental, donde el micro de Boca fue agredido por hinchas de River, estaba custodiado por Prefectura. Sin embargo, desde el entorno de Patricia Bullrich dijeron que esa fuerza no era la responsable de la custodia del traslado del plantel visitante y que se trató de una falla del operativo: “Nunca avisaron que había que despejar la zona, ni a la Prefectura ni a la Policía de la Ciudad”.

Además, el lunes pasado (19/11) Patricia Bullrich encabezó una conferencia de prensa junto a su colega Guillermo Dietrich, Hernán Lombardi y Juan José Méndez (secretario de Transporte porteño), para dar detalles sobre los operativos durante la cumbre del G20. Martín Ocampo no fue invitado a participar, pero concurrió de todos modos.

Además, Ocampo también es una figura cuestionada por sus vínculos con el presidente de Boca, Daniel Angelici: Ocampo es el padrino de uno de los hijos del dirigente deportivo.

Ocampo fue legislador porteño y Fiscal General de la Ciudad durante el gobierno de Macri. Cuando Horacio Rodríguez Larreta asumió como jefe de Gobierno en diciembre de 2015, se ocupo de la cartera de Justicia y Seguridad.

La conferencia de prensa

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santili brindaron una conferencia de prensa para ratificar la renuncia de Martín Ocampo.

Las principales definiciones del jefe de Gobierno porteño:

> "A raíz de los hechos de público conocimiento, Martín Ocampo presentó su renuncia. Decidí aceptarla, quiero destacar su trabajo en estos tres años de Gobierno".

> "Confirmando el compromiso de este Gobierno con la Seguridad, el vicejefe de Gobierno Diego Santilli se hará cargo".

> "Diego va a darle continuidad a nuestro Plan Integral de Seuridad, con el equipo que venía trabajando. Esto es una señal de continuidad".

> "El operativo (de la final de la Copa) podría haber sido mejor".

> "Para el operativo del G20, estamos trabajando en equipo con el Gobierno nacional".