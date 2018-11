Maradona se metió en la pelea Boca-River y presiona a la Conmebol

El polémica Diego Armando Maradona no podía pasar desapercibido en la pelea Boca vs. River tras el frustrado Superclásico, por ello pidió que le den por ganada la Superfinal a Boca. Por ende pidió que la Conmebol use la misma vara que aplicó con River en 2015, en el episodio del "gas pimienta".

