Indignante: Mujer da a luz en la calle porque en el hospital no había camillas

Los 9 Ministros de Salud, que ha designado el presidente venezolano Nicolás Maduro en los últimos 5 años, (Ninguno preso) han fallado en la tarea de resolver la falta de medicamentos, insumos médicos e infraestructuras adecuadas para atender a los ciudadanos de manera pública y gratuita, o al menos digna en el país caribeño. Y es que la salud sigue siendo uno de los principales problemas de la crisis humanitaria que atraviesa la cuna de Simón Bolívar y parece no tener cura. En esta ocasión una mujer dio a luz en un vía pública de Maracaibo, (No es la primera) una de las principales ciudades petroleras del país, tras ser devuelta a su casa porque no había camilla en el centro de salud donde al cual asistió tras entrar en labor de parto. Y esto es solo la punta del iceberg.

