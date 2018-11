D'Onofrio rosquea en Asunción y Angelici viaja con aval de otros clubes

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), fue decisivo: “Se quiere dejar como que la Conmebol es la culpable, pero no lo es; vinimos, hicimos la organización y acá fueron los inadaptados. Es una vergüenza la imagen que se mandó al mundo por culpa de unos inadaptados. No están dadas la condiciones, queremos que el partido se juegue sin ninguna excusa, que no haya desigualdades”.

