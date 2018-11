"El programa económico de Macri es incoherente y Dujovne es un cínico"

"Tenemos un programa económico completamente incoherente que no cierra por ningún lado. Te baja la tasa de interés unos meses, el riesgo país te sube, hay dudas sobre el repago de la deuda Argentina salvo que esté el Fondo (FMI)... Con el FMI este año la único seguro es que la probabilidad de default baja". Así se expresa el economista José Luis Espert sobre el programa que impulsa Cambiemos, para él, además de incoherente es "tormentoso".

En el programa "La Mirada" transmitido este lunes 26/11 por canal 26, el economista fusiló al Gobierno y le cuestionó todo lo que hace. Sus dichos más duros, fueron en contra del ministro Nicolás Dujovne.

"A mí Dujovne me parece un cínico y un cara dura. Hace poquito estaba diciendo que este es el primer ajuste que se hace sin que un Gobierno caiga, y es un cinísmo lo que dijo, porque este fue el Gobierno que nos dijo que si se tocaba el gasto público estallaba el país. No lo tocaron, estalló el país, y encima a la gente le cobraron más impuesto después que el país haya estallado, entonces por eso es que algo en el corto plazo las cuentas públicas tengas menos déficit, pero el país estalló".

Y siguió: Este estallido ha sumergido a Argentina en recesión, suba de la pobreza y una inflación altísima. Así que no nos olvidemos de esas frases tan cínicas y tan hipócritas de los que hacen política económica, porque están claramente demostrando que lo único que son es empleados y esbirros de la clase política de la cual defienden con uñas y dientes, es decir, a ellos no les importa nada", sentenció.

Para el economista, la crisis que el Gobierno quería evitar, generó todo lo contrario y habló sobre el quiebre de empresas en el país, "a mí me impresiona el cierre de los negocios y las empresas en Argentina, esta tasa de interés está fundiendo a medio país, a los trabajadores les destruiste el salario, al monotributista sus ingresos y al autónomo también", añadió el especialista.

En esa misma línea, Espert agregó: "El año que viene, cuando se esté delucidando quién va a ser el próximo Presidente de la nación, va a tener una caída extravagante. Es decir, va a tener una actividad económica que va a ser la misma que en 2015, que es parecida a la de 2011. Es decir, Argentina se habrá pasado dos períodos presidenciales sin crecimiento, o sea Macri no habrá hecho que crezca la actividad económica en 4 años, con igual o mayor cantidad de pobres que Cristina y con igual o mayor número de pobreza que CFK", declaró.

Posterior a sus críticas, asomó una posible posibilidad de candidatura para las elecciones generales de 2019. "estamos construyendo un nuevo espacio político", dijo Epert.

En materia económica, y respecto a la repentina suba del dólar, que hoy quedó al borde de los $40, el economista también habló, "entre fines de noviembre y mitad de diciembre siempre hay una subidita del dólar, yo no lo veo como algo que se termina el mundo y que no para, por ahora para mi no es preocupación el dólar todavía", expresó.

Y siguió: Acá hay otra cosa, a medida que van venciendo los plazos fijos naturalmente algo se puede trasladar el dólar, y para mi algo de eso anda dando vuelta, sin embargo creo que el tema de inflación baja algunos meses, pero no se sostiene esa baja, porque este es un sistema que tiende a inflarse una vez más.

García le preguntó a Espert la posibilidad de tener "un dólar más alto (a $44) pero con tasas de interés más bajas", a lo que el especialista contestó: "El dólar se cayó ahora, llegó a 42 con una tasa de 72%... hay que ver, porque la verdad estamos en el medio de una gran tormenta, más allá de lo tormentoso que es el programa económico de Macri, pero no creo que necesariamente eso sea mejor", sentenció.