'Pepín' rompió el silencio porque... ¿extraña fumar porro y leer ficción?

Se dice que es uno de los asesores más polémicos del presidente Mauricio Macri porque siempre juega al límite: de la 'Doctrina Irurzun' a la cautelar que determinó que el mandato de Cristina Fernández de Kirchner terminó el 9 de diciembre a las 23:59, pasando por la designación de jueces por decreto, Fabián Rodríguez Simón es una de las personas que más confianza tiene con el mandatario.

Según cuenta La política online, Rodríguez Simón se hizo amigo de Macri a través a José Torello, el jefe de asesores del Presidente y apoderado del PRO. Torello y Rodríguez Simón pertenecen a la línea histórica del PRO Compromiso Para el Cambio (CPC), con amplia influencia en el área judicial, donde choca con Daniel “Tano” Angelici. También Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica, integra ese grupo.

El portal K El destape web abrió fuego en octubre pasado para denunciar que "En enero de este año, 'Pepín' fue contratado por 141.609 pesos en la Lotería de la Ciudad (LOTBA). Según el documento al que accedió en exclusiva El Destape, lo nombraron como “Asesor extraescalafonario de Gabinete de Presidencia del Directorio” de LOTBA. El documento que hoy revela este medio lleva la firma de Martín García Santillán, presidente de la Lotería porteña. Tiene fecha del 29 de enero, pero solicita que se de el alta a “Pepín” desde el 1 de enero con una retribución mensual bruta de 14.884 unidades retributivas. Cada unidad son, actualmente, 9,5142 pesos. Total, 141.609 pesos. El titular de LOTBA pide que se le de 'Muy Urgente Despacho'".

A su vez, agregó el portal de Roberto Navarro: "Otro aporte a la cuenta bancaria del monje negro de Macri viene de YPF, donde Rodriguez Simón fue designado director titular. Según el estatuto de la empresa, 'las funciones de los miembros no ejecutivos del directorio serán remuneradas según lo resuelva anualmente la asamblea ordinaria en forma global y se repartirá entre ellos en forma igualitaria'. En la asamblea de YPF se aprobó el pago de 44.605.852 pesos en concepto de remuneraciones del Directorio para el 2017. Si se cumple el reparto igualitario, a Pepín le corresponden 2.027.538 pesos. Mensualizado, son 168.961 por mes.

En la asamblea de YPF del pasado 27 de abril se autorizó al Directorio de la empresa a realizar pagos a cuenta de honorarios de los directores por 56.716.297 pesos. Con el mismo criterio igualitario, a Pepín le tocarán más de 2 millones y medio".

Urgente24 ya informó acerca que este polémico abogado es muy cercano al Grupo Clarín y la propia ex presidente Cristina Fernández lo escrachó en las redes sociales tras su reunión con el juez federal Martín Irurzun en un café: Sobre Pepín y Martín Irurzun, días después de su encuentro tomando café, la Cámara Federal con el voto del propio Irurzun decidió que la causa de los aportes truchos de Cambiemos deje de estar bajo el juez federal Sebastián Casanello y pase a la justicia electoral platense que encabeza Adolfo Gabino Ziulu, señalado por tener vínculos con el oficialismo.

En días en que la 'Doctrina Irurzun' parece estar al borde de convertirse en historia, Rodíguez Simón rompió el silencio pero sorprendió por sus declaraciones.

Al aire de radio Nacional AM 870, contó que "Siempre me dejo llevar por la lectura hedonista. Mi variable es si me gusta o no me gusta. Es cierto que el tiempo y el acelere de lo que hago me va cambiando el gusto, o sea para la leer ficción se me complica porque requiere más concentración y meterme en el mundo, para lo cual el cannabis colabora bastante para eso. Ahora estoy leyendo mucha historia.

A ver, como el cannabis te desconecta del exterior y te conecta... No es que fume cannabis, porque yo lo dejé atrás, pero lo que quiero decir que se me está haciendo más fácil leer algo conceptual antes que ficcional".

Presentado como "una de las personas que más libros lee en Argentina y muchos lugares; una máquina voraz de lectura; uno de los mejores abogados de Argentina; y operador judicial", Pepín contó que "Soy un tipo muy ocupado pero tengo distintos tipos de lectura: de baño, de cocina y horaria. Leo todo el tiempo.

El otro día que me preguntaba un funcionario si había leído todos los libros que tenía, le dije: mirá, si cada libro representara los partidos que vos mirás, tendría leídos varios miles de libros más. Y ahí me empecé a dar cuenta en qué pierde tiempo la gente.

A ver, sigo haciendo deporte y entrenando pero no miro deporte. Todo bien pero me aburren. La tele me quita tiempo".

Y cerró "El libro de baño me dura un mes más o menos".