Conmebol: La final River-Boca se juega, pero no en la Argentina

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció que la final de la Copa Libertadores entre River y Boca se jugará el 8 o 9 de diciembre, a confirmar, y el partido no será en la Argentina.

De todos modos, dejó en claro que aún resta esperar la determinación del Tribunal Disciplinario respecto al pedido del club xeneize para que le den los puntos tras los incidentes en el Monumental. Aunque se descarta que la sanción que podría caberle a River no incluirá la descalificación, como pide Boca.

"La violencia no es parte del fútbol. No sé en qué momento la pasión se convirtió en violencia. Está bien ser apasionado pero no ser violento. El fútbol es un deporte, no es de vida o muerte. El fútbol no es lo que se vivió este fin de semana", dijo Domínguez al inicio de su exposición, al referirse a los incidentes con el colectivo que trasladaba al plantel de Boca al Monumental, que derivó en la suspensión del partido y en una presentación del club xeneize ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol para que River sea descalificado. Sobre esa presentación, el organismo no se ha expedido aún.



En su presentación, Boca se basó en los antecedentes de 2015 cuando por la agresión de la barra a los jugadores de River con gas pimienta al entrar a la cancha, se descalificó al xeneize en los octavos de final de la Libertadores y se le dio por ganado el partido al rival. Ese año, terminó ganando justamente River Plate, en una final contra el club Tigres de México.



La diferencia entre la agresión del 2015 que hizo descalificar a Boca y la de el pasado fin de semana fue que sucedió afuera del establecimiento y por tanto no cuenta como jurisdicción en la que pueda intervenir la entidad futbolística. Esto es lo que River plantea como punto fuerte en contra de su descalificación.



"El fútbol se resuelve con goles", dijo Domínguez en la conferencia, tras reunirse en Asunción con los presidentes de ambos clubes, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Luego de la conferencia, habló Daniel Angelici con los medios y se mostró muy molesto: "no me parece bien que hayan puesto una fecha", dijo, y anticipó que "Boca va a agotar todas las instancias admnistrativas".

"No aceptamos jugar ningún partido": escuchá las determinantes declaraciones de Angelici luego de la reunión en CONMEBOL. El presidente de Boca, decidido a ir por todo. pic.twitter.com/W20eX5pjC9 — SportsCenter (@SC_ESPN) 27 de noviembre de 2018