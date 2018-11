Por Khashoggi y Yemen, ONG quiere que Argentina arreste al príncipe saudita

Argentina se prepara el G-20 y mientras tanto, la organización estadounidense de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), presentó una denuncia contra el príncipe saudita, Mohammed bin Salman (participante confirmado del evento), ante la Justicia argentina, solicitando su detención. Lo acusan de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en el consulado saudita en Estambul, Turquía, y responsable de delitos de lesa humanidad en Yemen.

HRW acusa que, desde el año 2015, la coalición liderada por Arabia Saudita ha llevado a cabo ataques aéreos en Yemen contra objetivos civiles como hogares, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas. "Muchos de estos ataques -si fueron llevados a cabo con intención criminal- indican posibles crímenes de guerra. La coalición ha también impuesto y mantenido un bloqueo aéreo y naval en Yemen que ha restringido gravemente el ingreso de alimentos, combustible y medicina a los civiles. Millones de civiles enfrentan el hambre y la enfermedad", explica.

La denuncia recayó en el tribunal federal del juez, Ariel Lijo, explica el diario británico The Guardian. Lijo, a su vez, lo remitió al fiscal Ramiro González, quien ahora deberá decidir si el principio de jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas, que forma parte de la Constitución argentina, aplica en el caso del príncipe heredero, quien es quien tiene el poder real del reino del Golfo.

La jurisdicción universal implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas, explica el diario La Vanguardia.

Clarín reportó que, según fuentes judiciales, "es muy difícil" que la Justicia argentina acepte su jurisdicción en un hecho ocurrido en otro país y que no es “considerado un crimen de lesa humanidad”.

Una fuente del despacho del Presidente, Mauricio Macri, declinó en comentar si Mohammed bin Salman sería arrestado si aterrizara en suelo argentino. "No podemos comentar sobre eso. Todo lo que podemos decir es que la concurrencia de Mohammed bin Salman permanece confirmada, no hemos recibido información contraria hasta ahora", dijo la fuente a The Guardian.

Mientras tanto Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, planteó en un comunicado: "Las autoridades fiscales argentinas deberían examinar el rol de Mohammed bin Salman en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita desde 2015 en Yemen." Y agregó: "La participación del príncipe heredero en la cumbre G20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita puedan obtenerla en los tribunales argentinos".´

“La decisión de autoridades argentinas de avanzar con una investigación enviaría una señal fuerte de que incluso los poderosos como Mohammed bin Salman no están más allá de la ley. Y Mohammed bin Salman debería saber que, si va a Argentina, podría enfrentarse a una investigación penal”, señaló Roth.