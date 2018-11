Enseña a reparar autos eléctricos por YouTube

Se llama, Rich Benoit, trabaja en el distrito financiero de Boston (Estados Unidos). Hasta ahí todo normal, nada llama especialmente la atención, pero fue conocido en el mundo tecno por su canal de YouTube dedicado a la reparación de coches eléctricos. Seguramente existirán multitud de usuarios y hasta talleres que suben contenidos para poner a punto pero ninguno, que se ocupe a los autos del futuro.

La complejidad de sus sistemas y el desconocimiento general sobre estas unidades hacen que sea difícil encontrar quien ayude con estos coches y justo eso es lo que llevó a Rich a crear Rich Rebuilds. Un espacio que cuenta con más de 350.000 seguidores y con vídeos que superan el millón de visualizaciones.

Y es que gracias a sus contenidos arreglando todo tipo de coches Tesla se convertió en todo un referente para los dueños de un coche con baterías..

¿Cómo logró llegar tan lejos?. Según explica el propio Rich, todo comenzó cuando decidió comprar un Tesla Model S y se encontró con que no podía pagarlo. "Me había enamorado del coche, pero no podía pagar los 100.000 dólares que costaba", explicaba en una entrevista con el medio 'boston.com'. De inmediato se puso a buscar modelos en desarmaderos o talleres y encontró uno que se había inundado.

Lo compró e intentó repararlo, pero, Tesla no le daba ninguna facilidad para hacerlo, ni le ofrecía piezas de recambio. Así que como otro Model S, destrozado por un accidente frontal, le sacó las piezas y comenzó a subir sus avances a YouTube. Al poco tiempo se dio cuenta que a mucha gente le interesaba lo que contaba.

Eso fue en 2016, después de dos años tiene más de 120 vídeos en los que no solo enseña cómo reparó su coche sino que ayuda a todo tipo de usuarios a poner a punto sus vehículos eléctricos. Entre los contenidos pueden ver desde consejos para cambiar una puerta, hasta una guía para a tratar un Tesla durante el invierno. Todo bajo el concepto "hacelo vos sin ir acudir a ningún taller oficial, ni nada similar".

Solo hay que ver los contenidos para darse cuenta de hizo un verdadero experto en la marca y de los coches eléctricos, pero lejos de ser amigo de las marcas, se convirtió, dice Rich en una especie de enemigo de las terminales. "Solo hay como cinco personas por el mundo que pueden hacer este trabajo con los Tesla y algunos no lo documentan por varias razones. Con ir a YouTube y buscar los videos de Tesla y verán que muy pocos muestran la verdad. Hay muchos evangelistas de Tesla, y solo muestran el lado bueno del coche".

Ante esta realidad, y la falta de ayuda por parte de los fabricantes, Rich acaba de lanzar un grupo mayoritario para crear su propio taller físico en el que pueda reparar estos vehículos eléctricos y ayudar a sus dueños a liberarse de los talleres oficiales.

Un espacio al que, como explica el medio estadounidense Motherboard, llamará 'The Electrified Garage'. "Durante los últimos 18 meses, todos han estado preguntándome: '¿Cuándo vas a llevar esto al siguiente nivel?' Bueno, pues ahora es el momento. Esta es mi oportunidad de ser una parte importante de la revolución del vehículo eléctrico". dijo el visionario Rich