China: "Fabrican" bebés alterados genéticamente y la comunidad científica reacciona

He Jianku, profesor de la Universidad de Shenzhen, asegura que estuvo a cargo de la fecundación in vitro con gener modificados que provocó el nacimiento de dos gemelas. La noticia dio la vuelta al mundo pero las consecuencias no son las mejores: El gobierno chino de Xi Jinping ordenó este martes una investigación contra el médico.

La noticia se conoció este domingo, 25/11, cuando Jiankui difundió en YouTube un video anunciando el nacimiento hace unas semanas de dos gemelas cuyo ADN fue modificado para que sean resistentes al virus del sida. Además, dijo que su padre es seropositivo.

La noticia dio la vuelta al mundo y la controversia no para. Por este motivo, Comisión Nacional de Sanidad en China ordenó una "investigación inmediata" sobre el caso.

He Jianku estudió en Stanford, Estados Unidos, y dirige un laboratorio especializado en el genoma en Shenzhen. Según lo explicó, utilizó la técnica Crispr-Cas9, llamada "tijeras genéticas". Gracias a esta herramienta, se pueden quitar y reemplazar las partes no deseadas del genoma. Así se realiza la modificación.

De esta manera habrían sido gestadas "Lula" y "Nana", el embrión modificado fue implantado en el útero de la madre. "Justo después de inyectar el esperma del marido en el óvulo, un embriólogo inyectó una proteína Crispr-Cas9 encargada de modificar un gen para proteger a las niñas de una futura infección", explicó el científico.

Se trataría de la primera vez que dos seres humanos nacen después de que sus genes hayan sido modificados en la etapa embrionaria. Esta práctica está prohibida en Europa y USA. Aparentemente, lo que se hizo fue "desactivar" el gen CCR5, que es una especie de puerta de entrada para el virus del sida.

Nadie cuestiona el objetivo de evitar enfermedades, pero se trata de un avance científico cuyos alcances no se pueden prever y que, sin dudas, desatan cierta polémica. La MIT Technology Review recordó que "la tecnología dispone de una responsabilidad ética".

Sin embargo, hay dudas con respecto al experimento: El científico chino no publicó sus resultados en una revista científica y la investigación no fue verificada de manera independiente.

"Esta investigación fue realizada fuera del marco de la universidad", indicó el lunes en un comunicado la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur. Muchos científicos chinos también criticaron el experimento.

Además del experimento en sí, se criticó la divulgación del mismo por YouTube, que se caracterizaron como "muy problemática". "Esto aleja los procesos de control sobre los que reposan numerosos avances científicos, tales como la evaluación por los pares", agregó.

Lo que se viene

Sin dudas, el futuro de la ciencia es imposible de prever. Miles de avances que hoy son un hecho, hace unos años parecían imposibles. Sin embargo, el escritor Aldous Huxley publicó en 1932, un libro en el que prevé la modificación genética en humanos.

Huxley llamó a su novela, irónicamente, Un mundo feliz. Todo parece perfecto, no existen las frustraciones, ni las enfermedades o imperfecciones. Las personas tienen un rol en la sociedad asegurado, fueron creadas para cumplirlo satisfactoriamente y no hay motivos para no ser feliz.

Sin embargo, el concepto de familia desapareció. Los hombres y mujeres son fabricados como cualquier otro bien de consumo y así, hay genomas que se dedicarán a ser los líderes de la sociedad, y otros que nunca saldrán de los estratos más bajos de , porque ni siquiera sus condiciones físicas lo permiten.

Sin dudas, es una posibilidad más en un abanico infinito. La ciencia siempre avanzó sin mucho control y, si bien muchas veces fue para bien, en otras oportunidades los efectos fueron lamentables (ha sucedido con cuestiones ambientales). Un científico crítico de la investigación china llamó al experimento "una caja de pandora" y tiene razón: Las consecuencias son incalculables.