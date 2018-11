Video: Tormenta de arena 'se traga' una ciudad en cuestión de minutos

Una enorme tormenta de arena envolvió la ciudad china de Zhangye, en la noroccidental provincia de Gansu, reduciendo la visibilidad a menos de 100 metros y en algunas zona a sólo 10 metros.

Ante la nula visibilidad y la advertencia de las autoridades sobre la tormenta, las calles de Zhangye amanecieron esta semana semidesiertas, con tráfico lento y menos transeúntes que un día habitual, según un reporte de la emisora CCTV y la agencia estatal de noticias Xinhua.

Para garantizar la seguridad en las autopistas, la Policía local desplegó personal adicional con chalecos con colores fluorecentes y señales de advertencias para coordinar el avance de los vehículos, cuyos parabrisas se cubrían en segundos por la arena.

La televisora estatal CCTV mostró imágenes en vivo de la tormenta de arena sobre la ciudad de Zhangye y de residentes, quienes se vieron obligados a cubrir sus rostros con bufandas para poder transitar en medio de las densas nubes de polvo para realizar sus actividades diarias.

La agencia meteorológica de Zhangye emitió la víspera la alerta amarilla en toda la ciudad y sus alrededores y llamaron a la población a extremar precauciones para evitar riesgos a la salud, principalmente a adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

Video: Massive wall of dust rolls through Zhangye, NW China's Gansu province on Sunday afternoon pic.twitter.com/tCcvJUjNdX