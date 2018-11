¿Cómo gana plata Netflix?

Netflix es la plataforma de contenido audiovisual on demand por excelencia con la mayor cantidad de suscriptores en el mundo: 140 millones.

Sin embargo, su valor agregado como plataforma es la producción de contenido y la inversión de generar series y películas propias.

Desde el 2017 cuenta con una deuda de U$D 20mil millones y, según el portal web Xataca, en las próximas semanas sumará U$D2mil millones más ya que había calculado invertir U$D8mil millones en el 2018 y terminó gastando U$S 13 mil millones.

Estas deudas tienen que ver, entre otras cosas, con la inversión gastada para la obtención de los derechos de las series producidas por Shonda Rhimes (entre ellas Greys Anatomy y How to get away with murder) en las que invirtió junto con otras un estimado de U$D 400 millones, y la gran pérdida que le generó la serie Sense Eight producida por las hermanas Wachouski (creadoras de Matrix), que contaba con un nivel de producción mucho mayor de la ganancia que generaba.

La realidad actual es que la mayoría de su contenido está basado en producciones estadounidenses y alguna que otra regional.

Por eso, una de las formas para solucionar este inconveniente financiero derivado de la deuda y del estancamiento de suscriptores, será apostar por mercados de países y continentes con mayor población: producciones indias y asiáticas. Aunque en ambos mercados el poder adquisitivo es bajo y los clientes potenciales no son tantos como los que se espera por cantidad de población.

Esta situación es, probablemente, lo que ha motivado una de las últimas decisiones de Netflix: ofrecer planes de suscripción más accesibles para algunos países con la restricción de que solo podrán usarse desde el smartphone.

Por otro lado, ya hace unos meses la plataforma aumentó en un sus precios para el mundo occidental (en Argentina pasó de $150 a $250) para tratar de solventar un poco la pérdida en inversiones.