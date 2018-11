Llegó el 'mata-periodistas' pero 28 presos aguardan en Riad

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, arribó este miércoles 28/11 a la Argentina, donde participará a partir del viernes 30/11 de la cumbre del G-20.

Bin Salman es señalado como el responsable del asesinato de su crítico, el periodista Jamal Khashoggi, en la sede diplomática saudí en Estambul, Turquía, y su posterior descuartizamiento.

En la Argentina, él se encuentra denunciado por la organización no gubernamental Human Rights Watch por delitos de lesa humanidad. Aún no hay una definición judicial en el caso aunque se descuenta que o no habrá definición o quedará todo hasta que él se haya marchado del país: nadie que asista a un G20 lo hace sin garantías de inmunidad diplomática.

Bin Salman, quien representa en el G20 a su padre, el monarca Salman bin Abdulaziz, se hospeda en la remodelada embajada de Arabia Saudita en Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Libertador 2141.

En 2017 fue designado sucesor del trono en Riad por su padre, superando a muchos de sus tíos y otros príncipes, y desde entonces ha encarado una polemica agenda de reformas, acostumbra encarcelar a quienes discrepan y ahora se sabe que también los manda a matar. Él refuerza su impunidad con una alianza muy firme con USA e Israel, pero también con Rusia por el precio del petróleo; y logra el silencio de muchos países europeos concediendo contratos de obra pública.

Hasta ahora él no obtuvo logros tan siquiera en la intervención armada de Arabia Saudita en Yemen, donde ha sido acusado de bombardear a la población civil.

Más de 160 ONGs se han sumado a la petición de Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas, al secretario general de Naciones Unidas para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el asesinato de Khashoggi.

Las organizaciones no gubernamentales reclamaron a la Asamblea General de Naciones Unidas a suspender a Arabia Saudí del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el asesinato de Jamal Khashoggi, la más reciente de sistemáticas violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias o sentencias de muerte, de las que a menudo son blanco los periodistas.

La coalición insta a Arabia Saudí a liberar inmediatamente e todos los presos políticos -incluidos los 28 periodistas y bloqueos encarcelados en la actualidad- y a respetar sus obligaciones internacionales.

Khashoggi fue asesinado por ser crítico con el régimen saudí mientras que 28 periodistas, columnistas y blogueros permanecen encarcelados en las prisiones saudíes por haber escrito artículos y contenidos online que molestan al régimen.

Algunos fueron encarcelados bajo el reinado del rey Salman o el de su predecesor, el rey Abdullah.

Entre ellos se encuentra Raif Badawi, sentenciado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos en 2012 por “insultar al Islam”.

Otros han sido víctimas de la última campaña de acoso a disidentes iniciada el otoño de 2017 por Mohammad bin Salman.

Por ejemplo, 3 mujeres defensoras de los derechos humanos, encarceladas sin que se haya presentado ningún cargo contra ellas. Cuando se anuncie la sentencia, puede ser terrible.

En septiembre se anunció la sentencia de muerte al intelectual y bloguero Salman al Avadh y todavía se ignora el paradero de periodista y poeta Fayez Ben Damakh, desaparecido desde septiembre de 2017 cuando se disponía a poner en marcha un canal de noticias en Kuwait. Según los medios kuwatíes, fue extraditado a Arabia Saudí.

Aquí el nombre y perfil de algunos periodistas, columnistas y blogueros encarcelados en Arabia Saudí:

** Raif Badawi, bloguero y fundador de la Red Liberal Saudí.

Preso desde el 17 de junio de 2012.

Cargo: "insultar al Islam".

Estatus judicial: Sentenciado en mayo de 2014 a diez años de prisión, 1000 latigazos, prohibición de abandonar el país en los siguientes diez años tras cumplir la sentencia y multa de 1 millón de rials (US$ 226.000).

, periodista de Al Sharq, El Bilad y Okaz.Preso desde el 13 de mayo de 2014.Cargo: comentarios insultantes en redes sociales, culpable de violar el artículo 6 de la Ley de Delitos informáticos.Estatus judicial: Sentenciado en la apelación, en 2016, a siete años de prisión.

** Waleed Abu al Khair, fundador del Observatorio de Derechos Humanos en Arabia Saudí.

Preso desde el 15 de abril en 2014.

Cargo: incitar a la rebelión, publicar información falsa con el ánimo de socavar al Estado, desacato al tribunal y creacion de una ONG si autorización.

Estatus judicial: Sentenciado a 15 años de prisión y a 15 años de prohibición de salir del país tras cumplir la sentencia.

** Nazir al Majid, escritor y periodista para varios medios, entre ellos Al Hayat y Al Sharq.

Preso desde 2017, tras haber sido arrestado en 2011.

Cargo: desobediencia a la autoridad, participación en manifestaciones, criticar al gobierno en sus escritos y mantener contacto con medios internacionales.

Estatus judicial: El 18 de enero de 2017 fue sentenciado a siete años de prisión, otros siete de prohibición de abandonar el país tras cumplir sentencia y una multa.

** Fadhel al Manafes, periodista ciudadano y defensor de derechos humanos.

Preso desde el 2 de octubre de 2011.

Cargo: trabajar contra la seguridad y estabilidad nacionales, deslealtad al rey, publicar artículos y mantener contactos con periodistas extranjeros con el ánimo de desprestigiar la imagen del Estado.

Estatus judicial: Sentenciado el 17 de abril de 2014 a 15 años de prisión, 15 años de prohibición de abandonar el país tras cumplir condena y multa de 100.000 riales.

, periodista de Al Watan.Preso desde diciembre de 2017.Cargo: insultar a la "corte real", a la que acusó de corrupción y nepotismo en un artículo y una entrevista en televisión.Estatus judicial: Sentenciado en febrero de 2018 a cinco años de prisión y a 5 años de prohibición de abandonar el país tras cumplir condena.

** Eman al Nafjan, activista de los derechos de la mujer y fundadora del blog Mujer Saudí.

Presa desde mayo de 2018.

Cargo: desconocido. Se sospecha que puede ser "socavar la seguridad y estabilidad del reino" y tener "contactos sospechosos con entidades extranjeras.

Estatus judicial: En prisión preventiva.

** Nouf Abdulaziz al Jerawi, periodista, bloguera y activista.

Presa desde junio de 2018.

Cargo: desconocido. Es célebre por defender los derechos humanos en tuits, mensajes y blog.

Estatus judicial: En prisión preventiva.

** Nassema al Sadah (o Nassima al Sada), activista de derechos humanos y columnista.

Presa desde una fecha no conocida. La detención fue confirmada en agosto de 2018.

Cargo: desconocido. Por su activismo y sus escritos, tiene prohibido salir del país desde antes de su arresto.

Estatus judicial: Detencion provisional.

** Ali Al Omari, fundador del canal de televisión 4Shabab.

Preso desde septiembre de 2017.

Cargo: desconocido.

Estatus judicial: Prisión preventiva

** Malek al Ahmad, director de varios medios, fundador de Al Mohayed (El Imparcial).

Preso desde septiembre de 2017.

Cargo: desconocido.

Estatus judicial: Prisión preventiva.

** Mohamed Saud al Bishar, reportero y columnista, para medios como el diario saudí Twasul.

Preso desde otoño de 2017.

Cargo: desconocido.

Estatus judicial: Prisión preventiva.

** Jamil Farsi, empresario y columnista para varios diarios saudíes, entre ellos Okaz, numerosos seguidores en Twitter.

Preso desde otoño de 2017.

Cargo: desconocido. Su críticas a las reformas económicas y financieras del reino fueron ampliamente compartidas en redes sociales.

Estatus judicial: Prisión preventiva.

** Essam Al Zamil, economista y periodista ciudadano.

Preso desde septiembre de 2017.

Cargo: desconocido. Se sospecha que es por "provocar la sedición", incluyendo Twitter.

Estatus judicial: Juicio en marcha.

** Abdullah Al Malki, académico y periodista ciudadano.

Preso desde principios de septiembre de 2017.

Cargo: desconocido. Compartió información y expresó sus opiniones en Twitter, en Telegram y en conferencias.

Estatus judicial: Juicio en marcha.

** Salman al Awdah (o Salman Ouda), predicador reformista y bloguero con muchos seguidores.

Preso desde septiembre de 2017.

Cargo: 37 cargos, entre ellos "encabezar un grupo terrorista" e "incitar a la opinión pública a oponerse al lider".

Estatus judicial: Condenado a muerte en septiembre de 2018.