El fantasma de otra divorciada estadounidense acecha a Meghan, que ahora es "la mala"

El enamoramiento de la prensa británica con Meghan Markle parece terminado. Y no es culpa de ella. Sucede, explica el diario The Guardian, que el relato que había servido hasta ahora para hablar sobre la realeza terminó. No se puede decir "está todo bien, el príncipe William está bien, el príncipe Harry está bien, Carlos está bien, nadie se pelea con nadie". Eso sería demasiado aburrido. Se necesita un nuevo relato. Y este parece estar construyendo a costas de la embarazada y reciente esposa de Harry, la duquesa de Sussex (Meghan).

Si uno revisa las últimas noticias que salieron en torno a ella, la pintan como una mujer intolerante, caprichosa y dominante, que viene a "destruir" a la realeza.

"La duquesa de Sussex ya está siendo pintada como una americana arribista que viene a destrozar a la monarquía", escribió Hadley Freeman en una nota publicada en el diario The Guardian.

Antes de seguir con esta historia, una pequeña reflexión: el ser humano puede soportar todo, excepto que no haya un relato. El famoso "pienso, luego existo", podría bien ser reemplazado por "cuento una historia, luego existo".

Lo que la familia real necesita, explica Freeman, es una trama argumental. Durante mucho tiempo, esa trama argumental, podríamos bien llamarla "relato", giró en torno a las consecuencias del fallecimiento de Diana. Se habló mucho sobre la tristeza de los hijos, la culpa que sentía Carlos, los hijos que guardaban cierto resentimiento hacia su padre. Por otro lado, también fue motivo de tapas la soltería de Harry, sus conquistas románticas. Ambos "nudos" argumentales se resolvieron al casarse Harry, explica The Guardian.

Y los diarios no encuentran de qué hablar. Es por eso que se necesitaba una nueva línea argumental: aquí entra Meghan, la recién llegada a la realeza. En un principio, Meghan fue mirada con buenos ojos por los medios. Su belleza, simpatía y sencillez, llenaron los diarios. 6 meses después, estos son algunos titulares:

"Meghan Markle bombardea a sus ayudantes con mensajes de texto y se despierta a las 5 de la mañana". "El ayudante de Meghan que renunció solamente tras un par de meses trabajó felizmente para Robbie Williams."

Luego llegó la noticia de que Harry y Meghan decidieron no vivir en el Palacio de Kensington, a pasos de la propiedad de William y Kate, y se mudarán a unos 40 kilómetros, al Windsor Estate de la reina. ¿La supuesta razón? La mala relación entre Meghan y Kate. Conclusión rápida y sencilla: Meghan es mala y viene a separar a los hermanos.

Meghan es demonizada como una mujer que "obtiene lo que quiere", "tiene una personalidad con mucha opinión" y "ha sacudido un poco las cosas". En consecuencia, Harry se ha vuelto "un poco dictatorial ultimamente".

Este relato no es nuevo para la realeza británica. Recuerda un poco al de Wallis Simpson.

"Es como si la dolorosa historia de Jorge VI y su hermano Eduardo VIII estuviese sucediendo otra vez", escribió la prensa real. "¡Sí! Meghan es literalmente el fantasma de Wallis Simpson, la arribista americana, que está aquí no para salvar a la monarquía sino para destruirla", escribió Freeman.

En los años '30, la monarquía británica vivió su periodo más inestable debido a uno de los romances más grandes de la historia, que llevó a un rey a abdicar a su trono, escribió Bernardita Villa en el portal BioBioChile. Eduardo VIII reinó por 325 días antes de renunciar a su trono por amor, en 1936.

Se suele hablar de "profecía autocumplida" cuando alguien se anticipa negativamente a algo que podría sucederle y termina sucediéndole. En este caso podríamos hablar de "profecía paterna autocumplida", porque el padre de Eduardo, Jorge V, había dicho: "Tras mi muerte, el chico arruinará su reinado en 12 meses".

Eduardo, conocido como David por su familia, siempre había mantenido una actitud inmadura y despreocupada, además de haber tenido romances con decenas de mujeres casadas de la alta sociedad londinense.

Wallis Simpson tenía 34 años cuando conoció a Eduardo y venía de una familia de clase media de USA. Estaba casada en ese momento, y ya había atravesado un divorcio anteriormente.

Cuando Eduardo ascendió al trono tras la muerte de su padre (febrero de 1936), estaba empecinado en casarse con Wallis aunque las leyes de la época lo prohibieran. Ella completó su divorcio en octubre de ese año. El Parlamento se oponía al matrimonio de Eduardo y Wallis. El rey se vio entre la espada o la pared: terminar su relación o abdicar. Abdicó y dio lugar al reinado de su hermano Jorge VI.

Tras la abdicación, en junio de 1937, la pareja contrajo matrimonio en Francia. No asistió ningún miembro de la familia real.