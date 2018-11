Asaltaron a un diplomático canadiense del G20

Después de que el gobierno de Cambiemos y más puntalmente, la ministra Patricia Bullrich, asegurara que la ciudad estaría "blindada" para la seguridad, con autos blindados para los presidentes, 12km de calles cortadas, feriado nacional, decir que alejarían a los violentos y que realizarían un operativo de seguridad con cientos de miembros de la Policía Federal y de decir que "Argentina "está preparada" para la realización de la cumbre y que las medidas de seguridad tomadas serán "muy fuertes". El diplomático John James Kirton, especialista en política exterior canadiense y en cuestiones del G7 , G8 , G20 , y la gobernanza global, entre otras cosas, publicó que fue asaltado en Puerto Madero, a media cuadra de donde se alojan muchos diplomáticos, el hotel Hilton.

"Visitantes, tengan cuidado: Acabo de sobrevivir con heridas menores a un robo en la esquina de las avenidas de Lavalle y Madero- Muy cerca de donde los transfers van a salir para la cumbre del G20. No hay seguridad a la vista!", empezó tuiteando el diplomático canadiense.

Visiting journos beware: Just survived with minor injuries a mugging at the corner of Lavalle and Madero avenues — very close to where the shuttles will leave for the G20 summit. No security in sight. @g20org @GloGovProj @g20rg @HeleneEmorine @juliafkulik @cicciale @meag pic.twitter.com/BMya9r6fZT