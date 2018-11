Fake News: Nahir Galarza no se peleó, solo “fue una discusión”

Varios medios hicieron pública la noticia de que Nahir Galarza se había ido a las piñas con otra reclusa y que hasta habían corrido en la pelea amenazas de muerte. Galarza incluso se convirtió en TT (tendencia en redes sociales) por la supuesta pelea. No obstante, la pelea no habría sido tan grave, ya que el jefe del servicio penitenciario de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, aseguró no existieron agresiones físicas entre las reclusas y que sólo se trató de una “discusión subida de tono”. La joven, que se volvió "famosa" por asesinar de dos balazos a su novio, practica yoga en la cárcel y además es posible que siga su cerrera de abogacía.

