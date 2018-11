Boca, River y el mapa de vínculos con la política del GBA

La tranquilidad de un barrio típico de clase media del conurbano se vio alterado el viernes 23/11 por un operativo que realizó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sucedió en San Miguel y luego trascendió que se trataba de un domicilio particular donde residiría uno de los líderes de los “Borrachos del Tablón”, Héctor Godoy, alias “Caverna”. Hasta ese día, un desconocido para el gran público. Y para la gran mayoría de los habitantes del lugar fue una sorpresa. Incluso hasta para autoridades políticas y policiales del lugar. No es casualidad.

La barra de River, al menos sus máximos referentes actuales siempre fueron críticos del alto perfil que tenían sus pares de Boca. Ellos creen que la fama es perjudicial. Al menos hasta el reciente fin de semana. De los múltiples allanamientos se secuestraron casi $10 millones y 300 entradas para el clásico que no fue. Sobre este punto dos cuestiones:

> El primero es cómo llegan a manos de la barra; y

> el segundo es que los líderes las poseen hasta el momento del partido porque si se las entregan antes a sus acólitos, ellos las venden y luego quieren entrar igual.

¿Cuál es la relación de la política del conurbano con todo esto? Quizá no en este caso particular, pero sí en una historia con muchos ribetes.

De hecho, la gran mayoría de las facciones de las barras son del conurbano y hasta poseen, en muchos casos, relaciones políticas con los jefes territoriales de donde proceden. Sobran los ejemplos. Y los nexos. Como así también las relaciones de los principales dirigentes del fútbol con la política del Gran Buenos Aires.

En el año 2016, quien escribe esta nota detalló sobre los movimientos del actual presidente de River y su idea de saltar a la política partidaria. En la lista de las especulaciones por lo sucedido el sábado 25/11, esta arista también se hace presente.

“En medio de un agitado clima que se vive en la política argentina, la experiencia de Mauricio Macri y su salto desde la presidencia de Boca hacia la primera magistratura, parece que tiene intenciones de ser repetida, al menos en el desembarco político. Desde hace algunos días circulan con fuerza versiones de las posibles intenciones del presidente de River, Rodolfo D'Onofrio de lanzarse a la arena política partidaria, en el marco de un acuerdo con sectores del peronismo bonaerense. La falta de liderazgos claros en el peronismo, sumando a la persistencia del cristinismo para ocupar un espacio importante de esa franja, está dejando con escaso margen de maniobra a varios intendentes bonaerenses que buscaban un despegue notorio de la ex Presidente y de Daniel Scioli”.

“Por esa razón, en el laboratorio de los intendentes del grupo Esmeralda y algunos más, léase Katopodis, Zabaleta y, sobre todo, Martín Insaurralde, estarían tejiendo alternativas. Y allí surge el nombre del presidente de River Plate. Rodolfo Donofrio no le escapa y ya ha mostrado su intención de acercarse al peronismo bonaerense. Utilizando el paraguas de River, ha recibido a varios intendentes en el Monumental” (Fragmento de una nota de noviembre de 2016 en el sitio www.elembudo.tv)

Aquella intención nunca fue clausurada. Y se viene el año electoral en la Argentina y la provincia.

donofrio_santilli_brito.jpg

Lo mismo sucede con Boca. El predominio del macrismo es tal que, cuando Daniel Angelici fue por su primera elección para presidir Boca, la política bonaerense fue clave.

En aquel entonces, los intendentes jugaron un rol fundamental donde se mezcló la grieta aún existente: Mauricio Macri vs Cristina Fernández de Kirchner.

Los alcaldes K fueron invitados a movilizar a los socios en sus distritos para bancar al candidato Jorge Ameal con apoyo de Roberto Digón.

Otros intendentes peronistas jugaron para Daniel Angelici quien cerró su campaña en Malvinas Argentinas donde gobernaba Jesús Cariglino, hincha de Boca y cercano desde entonces a Macri.

Las relaciones entre el fútbol y la política se siguen entrecruzando. Otros recuerdos valederos para entender esta historia es cuando la barra de Boca Juniors estuvo en el conurbano horas antes de los saqueos de diciembre de 2012. No hubo una sola prueba que los vinculara con aquellos episodios. Sólo conjeturas, donde las señales en política suelen tener la fuerza de las evidencias.

Hoy, con vistas a las elecciones en Boca Juniors de diciembre del año próximo, quien más se mueve para reemplazar desde el oficialismo a Daniel Angelici es Cristian Gribaudo quien es funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal al frente del IPS. Desde allí teje vínculo con los territorios que son clave para movilizar el día de la elección.

Hay muchos intendentes hincha de Boca. Claro que no sería el único. Con el programa “Boca en tu Municipio” ya desembarcó en diversas zonas del conurbano. Arrancó por Lomas de Zamora y ya pasó por distritos como José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar y Vicente López por nombrar algunos casos. No necesariamente los intendentes de allí son simpatizantes del club de la Ribera, es más: muchos son de River, pero sí sus segundas líneas juegan en la interna xeneize.

En la lista de candidatos también está Royco Ferrari -empresario vinculado al campo- que asienta su poder en las filiales, donde las del conurbano son muy importantes y el actual vice jefe de Gabinete, Andrés Ibarra. Los K jugarían con Juan Roman Riquelme.

El mapa de relaciones entre Boca, River, la política del conurbano, fuerzas de seguridad y hasta justicia es infinito y complejo. Lo cierto es que, cada tanto, las internas afloran y se cobran víctimas. La elección venidera se juega en todas las canchas. Y a diferencia de la final, esa sí ya se está disputando.