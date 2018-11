Los desafíos fiscales de Vidal: Docentes, juego y petróleo

"Mariu" viene fallando, hay tres fracasos fiscales que ensucian su gestión y la campaña para las elecciones del próximo año (ella dijo que irá por la reelección en la provincia, pero muchas encuestas la miden como candidata presidencial). Además del fracaso de la paritaria docente, las iniciativas del Gobierno sobre los impuestos al juego y a los hidrocarburos no tienen buena pinta.

Paritaria docente

En primer lugar, el conflicto cuyas consecuencias son más directas: El conflicto docente. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso un 2% de aumento adicional en diciembre -que se sumaría al incremento de 30% que ya otorgó el gobierno pese a que en la paritaria nunca se llegó a un acuerdo- más un bono por única vez de $7000.

Desde los gremios, habló Roberto Baradel, que dijo que la propuesta "es una vergüenza" y que "no se respeta la educación pública". Según informa el portal Infocielo, el Gobierno provincial y los gremios se reunieron 20 veces y realizaron 11 ofertas paritarias. Una paritaria que parece no tener fin: Mientras noviembre se termina, no hay acuerdo entre el Gobierno bonaerense y los docentes.

Además, en una conferencia de prensa, dijo que el Gobierno acordó un acuerdo con los trabajadores estatales. Dijo que no renunciará "a seguir dialogando", pero que "lamenta" que los docentes no hayan aceptado, como sí lo hicieron "el resto de los trabajadores". Sin embargo, confirmó que, si bien no se logró el acuerdo, los maestros, los mismos cobrarán el aumento y el bono.

María Eugenia Vidal apuntó contra los gremios docentes, cuando dijo que el resto de los trabajadores de la provincia (mencionó a auxiliares, enfermeros, policías) que "nunca faltaron a su trabajo".

Impuestos al juego on-line

En su campaña electoral para gobernadora, María Eugenia Vidal hacía referencia a la "lucha contra el juego ilegal". Sin embargo, la iniciativa que está impulsando parece perjudicar esa "lucha".

El objetivo de los impuestos al juego on-line es recaudatorio, se calcula un ingreso de 2.200 millones de pesos anuales. El proyecto de Presupuesto de la provincia incluye, entonces, un impuesto del 15% en este rubro.

Se habilitarían siete licencias que incluirán apuestas deportivas, poker, turf, casino virtual y eventos en vivo. Estarían a cargo del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Se podrán presentar empresas de todo el mundo y las apuestas deberán realizarse en La Plata. Hasta ahora, el juego on-line no está reglamentado y desde el Gobierno argumentan que el objetivo es "tenerlo controlado".

Sin embargo, este proyecto de grabar el juego on-line podría significar un problema para la aprobación del Presupuesto provincial del 2019. Muchos legisladores miran las nuevas normas sobre el juego con recelo. “Con qué argumentos salimos a bancar esto”, fue una de las inquietudes, según publicó Infocielo.

“Sabemos que apenas salga esto vamos a tener un denuncia de Elisa Carrió en contra. Todo lo que es juego aunque se haga bien está mirado mal”, dijo este medio uno de los integrantes del grupo contrario a la norma, según publicó el medio bonaerense. Además, sostienen que se trata de un tema muy complejo como para incluirlo en la ley de Presupuesto.

“Se quiere legalizar el juego online sin ningún debate, y tratando de esconder el asunto dentro de la discusión por el presupuesto 2019. Debemos tratar esta ley por separado", dijo Teresa García, jefa del bloque de Senadores del FPV-PJ.

Impuestos a las expotaciones de gas y petróleo

En tercer lugar, el proyecto de Vidal propone gravar las exportaciones de petróleo y gas ya desató polémica. El objetivo: Ordenar las cuentas. El problema: Podrían perderse inversiones millonarias en proyectos de infraestructura energética.

La inciativa, en concreto, busca aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos (un 2% del monto bruto facturado) sobre las exportaciones de petróleo y de gas. Esta actividad estaba excenta de pagarlo desde 2011, pero el Gobierno quiere quitar ese beneficio.

Las empresas petroleras ya se manifestaron en contra de la medida, que podría gravar la exportación de petróleo, gas, combustibles y derivados petroquímicos. Desde el sector privado, tildan la medida de contradictoria: Mientras Macri pide inversiones a Vaca Muerta, María Eugenia Vidal las espanta en la provincia de Buenos Aires.