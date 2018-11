La crisis pegó fuerte en el Black Friday argentino

Pasadas las jornadas de ventas caracterizadas por la baja de precios y la ansiedad por comprar trascendieron comportamientos muy diferentes según los habitos y costumbres de los consumidores latinoamericanos que operan en sus respectivos paìses.

En Colombia las compras se dispararon hasta 11 veces durante el Black Friday, registrándose incrementos significativos también en los dos días previos, mientras que en la Argentina el efecto multiplicador se verificó solo el viernes, con actividad casi nula el día anterior.

El Black Friday, llegado a la región para quedarse, y año tras año propulsa enérgicamente las ventas online no solo el mismo viernes, sino incluso los días previos y posteriores a la fecha clave. Lo que históricamente comenzó como un explosión de consumo únicamente en los Estados Unidos se convirtió en la fecha más esperada tanto para marcas como para minoristas de América Latina.

En Argentina, Colombia y México, se registraron aumentos significativos en las ventas en comparación con los demás fines de semana de octubre y noviembre, aunque las diferencias se evidencian en la víspera del evento.

En Colombia, las ventas llegaron a triplicarse durante los dos días previos, mientras que durante la fecha se llegaron incluso a registrar volúmenes de transacciones hasta 11 veces mayores a cualquier otro fin de semana del mes, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

El sábado también generó ventas superiores a la media del mes, principalmente a través de dispositivos móviles. revelando en profundidad el comportamiento de los consumidores a la hora de buscar y concretar sus compras, y sus nuevas constumbres para consumir.

Otro comportamiento se observó en la Argentina. En días previos casi no se registraron incrementos, ni en las compras a través de dispositivos móviles ni mediante computadoras. Sin embargo, desde la primera hora del viernes, las ventas aumentaron más de 4 veces en ambos dispositivos, llegando a dispararse hasta 5 veces en computadoras y casi 7 en dispositivos móviles.

Un estudio de publicado por la plataforma, Criteo, muestra que son muchos los consumidores que navegan a través de distintos dispositivos antes de finalizar sus compras. En el caso de búsqueda y compra a través del teléfono móvil, donde se registró el mayor incremento fue en la Argentina, en la categoría subastas/juego (46%).

En el caso de que el consumidor haya transitado ambas instancias con su computadora, se destaca México, en la categoría de ventas minoristas, que experimentó un incremento del 98%. Y en el caso de que el consumidor haya navegado con su celular pero concretado la compra en su computadora, sobresale la Argentina, en el rubro viajes (33%).

En la comparación total por dispositivo, en general se notó un aumento de las compras a través de dispositivos móviles, aunque por debajo de las transacciones mediante computadoras de escritorio. En los tres países la diferencia más grande a favor de las computadoras se da en el rubro viajes: en la Argentina, 84% computadora vs. 15% celular; en Colombia, 81% vs. 18%; y en México, 71% vs. 28%.

El ranking de los productos más vendidos varía en función de la región, con patrones de compra muy distintos: La Argentina, enfatiza televisores y artículos de gastronomía como baterías de cocina y vajillas, para Colombia fueron importantes los celulares, zapatillas y bicicletas. México destaca, las joyas y los accesorios de moda.

Por otro lado, en la Argentina la vertical que generó más ventas y que más creció fueron las ventas minoristas, seguido de moda/lujo y productos deportivos. Colombia, registró ventas minoristas y de moda/lujo, mientras que en México la dinámica fue muy similar: ventas minoristas, moda/lujo y salud y belleza los principales actores.