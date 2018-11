Conmebol aceptaría los US$ 13 millones que ofrece Qatar por la superfinal

Si bien aún no se conoce el fallo del Tribunal Disciplinario (que definirá si el partido se juega o no), ya se están barajando las opciones para la locación del partido. Medios en todo el mundo confirman que sería Qatar, aunque la Conmebol todavía no lo confirmó. La propuesta es tentadora: Más de US$ 13 millones, que se sumarían a los 9 millones en premios de la Conmebol.

Miércoles 28 de noviembre de 2018