Gimnasia le ganó por penales a River y juega la final con Central

¡HISTÓRICO! Gimnasia le ganó 5-4 en los penales a River y es finalista de la Copa Argentina. El primer equipo en eliminar a Boca y River en la misma Copa. Ahora lo espera Rosario Central. pic.twitter.com/nnX43W7gkM — SportsCenter (@SC_ESPN) 29 de noviembre de 2018

#Video Maidana la tiró sobre el travesaño y a River se le escapó la chance de ser tricampeón de la Copa Argentina (antes había fallado Pratto). ¡El Lobo es finalista! https://t.co/9hKufZypRZ — SportsCenter (@SC_ESPN) 29 de noviembre de 2018

#CopaArgentinaEnTyCSports Locura de Gimnasia, que venció a River y es finalista. Lo festeja toda su gente con Troglio y compañía. pic.twitter.com/5JKqN3BPo8 — TyC Sports (@TyCSports) 29 de noviembre de 2018

El comienzo del encuentro en el estadio José María Minella fue bueno para River Plate, y a los 3' ya había alcanzado el arco rival: Javier Pinola condujo un ataque, tocó con Lucas Pratto y este pivoteó para Enzo Pérez, que probó al arco con un derechazo... desviado.

Durante media hora, River jugó con tranquilidad pero careció de profundidad. De todos modos, a los 29', Gonzalo Martínez aprovechó un tiro libre y marcó el 1-0.

#CopaArgentinaEnTyCSports ¡GOL DE RIVER! Gonzalo Martínez abrió el marcador ante Gimnasia, en Mar del Plata, a los 29 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/MdK8yvRdSo — TyC Sports (@TyCSports) 29 de noviembre de 2018

Pero la ventaja no le duró nada a River. Apenas 1 minuto más tarde, Lorenzo Faravelli empató tras una falla en la defensa y una floja respuesta de Franco Armani. Los errores atrás fueron una constante en el equipo de Nuñez.

Muy cerca de su área, Ezequiel Bonifacio cometió una falta contra 'el Pity' Martínez que lo llevó a su 2da. tarjeta amarilla y su expulsión. River con 11 jugadores y Gimansia con 10. Inmejorable oportunidad para ganar y jugar la final de la Copa Argentina contra Rosario Central por un lugar en la Copa Libertadores de América edición 2019.

Es lo que esperaban en el estadio José María Minella de Mar del Plata los riverplatenses, que compartían tribunas con los 'triperos' platenses sin ningún disturbio entre simpatizantes.

Al minuto de la segunda parte, Lucas Pratto puso el 2-1 luego de una buena asistencia de Ignacio Fernández.

River volvió a asumir el protagonismo con la pelota y los dirigidos por Pedro Troglio apostaron por presionar en las salidas e intentar ganar en cada pelota parada a favor, un grave problema para River cuando llegaba cruzada.

Luego, el defensor Pinola golpeó con el antebrazo a Coronel dentro del área (Tello debió sancionar penal porque la pelota ya estaba en juego tras el córner) y el duelo quedó 10 contra 10.

El árbitro interpretó que el tiro de esquina aún no había sido ejecutado y la pelota aún no estaba en movimiento, por lo que River no sufrió un penal en su contra y el partido continuó con la pelota parada mencionada. La realidad es que ambos sucesos fueron prácticamente simultáneos.

Más tarde, Palacios no convirtió un casi gol y a los 59', tras un córner, Santiago Silva cabeceó y Armani falló otra vez: 2 a 2.

Y eso que el Lobo no tiene su mejor actualidad: perdió en sus últimas 3 presentaciones (2-0 con San Martín de San Juan, 3-0 con Racing y 2-0 con Belgrano de Córdoba).

River fue impotencia y Gimnasia apostó por los penales.