Rocca ratificado por Tenaris, Ternium, et. (todo Techint)

Paolo Rocca, líder de Organización Techint, apeló el auto de procesamiento del juez federal Claudio Bonadío por asociación ilícita y cohecho, apenas su defensa -José María Figuerero y Santiago Fontán Balestra- fue notificada de la decisión. El escrito de apelación fue basado en que la resolución del magistrado "carece de pruebas y fundamentos".

Rocca tiene un embargo de $ 4.000 millones y prohibición de salida del país.

Pero, de inmediato, él comenzó a recibir la ratificación de todas las asambleas de accionistas de las empresas que integran el grupo empresarial que conduce, ratificándolo en la presidencia de las compañías. Es decir, una ratificación de confianza en su conducción.

Ya se había difundido un comunicado informando que Rocca continuará frente de la Organización, "desempeñando sus responsabilidades con el completo apoyo del Consejo de Administración", un mensaje a los accionistas de las empresas de cotización pública que integran Techint.

La apelación de Rocca será resuelta por los camaristas Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi, de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

"Ternium ha estado monitoreando la situación en consulta con sus asesores legales internos y externos y, luego de revisar la decisión adoptada por el juez, ha confirmado al Sr. Rocca como Presidente de la Sociedad. El Consejo de Administración ha instruido al Sr. Rocca a continuar desempeñando sus responsabilidades con el completo apoyo del Consejo de Administración", señalan los comunicados tanto de Ternium como de Tenaris.

Los allegados a Rocca confían en que un cambio de enfoque en la Justicia de 2da. instancia permitirá recuperar lo perdido en la cotización bursátil al conocerse el procesamiento de Paolo Rocca.

Al igual que otros imputados en la denominada 'causa de los cuadernos', Rocca recibió el impacto de decisiones judiciales coyunturales probablemente con profundas motivaciones políticas en una Argentina muy agitada por una suma de fracasos políticos y económicos. Lo que más ha sorprendido en todo esto es que el inicio de las pesquisas por las anotaciones del chofer Oscar Centeno tiene su origen en el diario La Nación, producto de una empresa cuyos accionistas mantienen una relación histórica importante con la familia Rocca.

También deberá recordarse las expectativas enormes que tiene el presidente Mauricio Macri acerca del emprendimiento de la empresa Tecpetrol, que integra Organización Techint, en la producción de gas 'shale' en Vaca Muerta, Neuquén, lo que llevó al mandatario a fotografiarse con Rocca aún cuando le habían advertido el posible giro en la causa judicial.

Si bien el diario Financial Times, de Londres, Reino Unido, publicó una recomendación a Rocca de alejarse, temporariamente, de la conducción de Tenaris -El Cronista Comercial publicó la traducción del recuadro periodístico-, Rocca no oculta su confianza en que su situación judicial cambiará en la instancia de apelación, donde se analizarán sus descargos que no parecerían haber sido contemplados por el juez Bonadío, decidido a hacer prevalecer sus supuestos.