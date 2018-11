Fraga: "Van a haber protestas violentas por el G-20 y no midieron efectos"

Días atrás, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se mostró optimista por la licuación fiscal y de salarios que está llevando a cabo a través de la fuerte devaluación (que todavía no terminó) y la aceleración de la inflación: “Creo que es remarcable el apoyo de la sociedad argentina a este proceso de cambio. La sociedad no quiere volver atrás y seguiremos teniendo el apoyo de la gente”, dijo al diario La Nación en referencia a la tranquilidad que hay en las calles, comparando la situación con el 2001.

Vía libre durante el G20: "Sin caras tapadas, artefactos y objetos violentos"

Al respecto, el analista político Rosendo Fraga cruzó su lectura: "Hay un desconcepto peligroso al pensar que, como no hay protestas, la gente apoya y entiende o que hay consenso. Me parece que no es así, lo que hay es una dirigencia opositora más consciente, una sociedad que entendió que (saquear) no es la manera para cambiar las cosas y un gobierno que apunta con ayuda social a esos sectores".

Luego, consultado por las marchas que se verán en las calles en las próximas horas contra la cumbre del G-20, Fraga dijo al aire de radio Milenium: "Seguramente, en las próximas 48 y 72 horas vamos a tener protestas violentas en las calles. Las vamos a tener porque las han habido en todas las otras cumbres y han ido en aumento. Eso no va a hacer una sopresa para nadie en el mundo.

Ahora, lo del fútbol sí es una sorpresa.

Hay que tener presente que son 60 organizacioles locales y 22 internacionales".

En este sentido, definió: "No se midieron los efectos que podrían tener las marchas en cuanto a las movilizaciones y la seguridad".

Bilaterales

El presidente Mauricio Macri se reunirá con su par francés Emmanuel Macrón. Al respecto, consideró: "Supongo que el gobierno argentino tiene que haber preparado una agenda bilateral pero me parece que esta reunión tiene que ver más con la imagen que con el contenido.

Pensar que el G-20 va a cambiar en algo en favor del gobierno, es no ser realista. Estas cumbres no tienen un efecto directo sobre la situación interna de los países".