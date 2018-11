2 caras del vecinalismo: Madryn celebra, LSM tropieza

El sábado 01/12 y el domingo 02/12, Puerto Madryn (Chubut) será sede del Congreso Nacional e Internacional de Vecinalismo, y el XI Latinoamericano. Tal como quedó en evidencia en septiembre, cuando en Comodoro Rivadavia (Chubut) se hizo el 1er. Congreso Patagónico de Entidades Vecinales, en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el vecinalismo sigue exhibiendo gran dinamismo y una ilusión trascendente.

Acerca del vecinalismo surgió un debate días atrás en la entrerriana Colón, cuando el concejal Aníbal Richard, abandonó el PRO Colón para incorporarse al radical/vecinalista Frente Todos por Colón. Aún cuando él afirmó que no se distancia del proyecto nacional de Mauricio Macri, Richard hizo un descargo muy interesante: “No es una decisión personal. La tomamos desde la agrupación Unión Pro, con la que trabajo desde 2013 en la campaña de Alfredo De Ángeli. Yo camino mucho por los barrios y la gente nos pide que nos juntemos para sacar a Colón de la situación en que se encuentra y quiere caras nuevas. Me acusan de oportunismo político, pero no voy a estar en la lista, lo hago a pedido de la gente”.

Hoy día, el vecinalismo es el 3er. espacio en muchas localidades del interior argentino. Mucho antes que el proyecto de Alternativa Federal, el llamado "peronismo bueno" que afirma resultar el líder de "la avenida del medio".

Hay municipios con experiencia importante en el vecinalismo. Es el caso de Carlos Sánchez, el alcalde de la bonaerense Tres Arroyos, criticado por un peronismo que no aportó en la sucesión gubernativa Eduardo Duhalde / Carlos Ruckauf / Felipe Solá / Daniel Scioli, las cloacas y el agua corriente que ahora reclama el concejal pejota Martín Garrido.

¿Cuál es la estrategia del vecinalismo frente a 2019, en un escenario económico-social muy delicado?

La crisis es un riesgo y una oportunidad, ya se sabe. Sin embargo, el anhelo por llegar o mantenerse en el poder sin reparar en costos puede provocar confusiones tales como abrazarse a algún partido político tradicional, faltando al compromiso fundacional del vecinalismo.

Esta deformación fue observada en el bonaerense muncipio de Pilar, donde Walter Roldán, líder del vecinalista partido Sumemos, deslizó la posibilidad de concretar alianzas con partidos nacionales y provinciales: “Tenemos un mandato que es el de hacer crecer este partido, que es la voz el vecino. Pero los tiempos políticos no son los mismos que los de las personas, y un partido tarda en consolidarse”.

No obstante, hay otros que persisten en el ideario original. No bajan las banderas. Por ejemplo, Somos Centenario, un flamante partido vecinal en Centenario, la ciudad mas grande N°2 de la provincia del Neuquén, que tiene la intención de competir en las elecciones de 2019.

Si bien gozan del aval del actual intendente Esteban Cimolai, ya alejado del Partido Justicialista, su confundador Daniel Esteves, advirtió: "No vamos a permitir que ningún patrón de la política nos diga cómo tenemos que actuar y qué tenemos que decir”.

Es importante considerar que

** vecino

** usuario

** contribuyente

** consumidor

** elector

son diferentes roles de una misma persona. ¿Es posible reivindicar las ambiciones, los derechos y las obligaciones de esa persona o hay que involucrarla siempre en una masa de personas?

Sin duda que en la respuesta aparece una identidad para el vecinalismo, diferente a los populismos tradicionales (panperonismo/radicalismo) y a los nuevos populismos (PRO).

Algo de todo esto apareció cuando Andrea Coronel, del vecinal bonaerense Por Olavarría Todos, exigió que la cooperativa eléctrica Coopelectric dejara de considerarlos socios, exigiendo el reconocimiento como usuarios, a causa del tratamiento desigual que reciben ("al tratarnos como vecinos nos abusan y desconocen los derechos que tenemos como usuarios").

El vecinalismo no puede ser la vieja política enmascarada. Precisamente esto fue lo que se debatió cuando el ex vicegobernador K de Entre Ríos y ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, inició la promoción de la Liga Provincial de Partidos Vecinales con el objetivo de crear una confederación de alcance provincial más relacionada con los usos y costumbres peronistas que con el vecinalismo.

Lo dijo sin freno aquella vez, por la Unión de Intendentes Vecinalistas de Entre Ríos, el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé: “El vecinalismo es un espacio político cuyos principios se basan en la defensa y el compromiso con el interés concreto de los ciudadanos de una localidad. (...) El objetivo de sus dirigentes, al crear este espacio común, es el de identificar necesidades comunes a sus ciudades para compartir experiencias y gestiones conjuntas."

Lo que se sospechaba de Rossi quedó confirmado durante el encuentro de la Liga en la ciudad de Rosario del Tala donde el jefe de Compromiso Federal, Alejandro Jacobi, propuso que Domingo Daniel Rossi y Jorge Sittoni sean la fórmula a gobernador y vice de un Frente Patriótico "para romper la falsa polarización provincial entre el oficialismo y Cambiemos". Aún se desconoce cuándo se votará en Entre Ríos. El gobernador Gustavo Bordet tiene hasta el 11/01/2019 para pensarlo.

Jacobi propuso imitar el modelo de la Provincia de San Luis, al que describió como "un modelo de gestión, Alberto Rodríguez Saá es, lejos, el mejor gobernador del país y no necesita arrodillarse ante Mauricio Macri porque tiene los números ordenados y no hay corrupción": ¿Qué tiene que ver eso con el vecinalismo? Nada. Es panperonismo. De paso, cañazo: lo que Jacobi no contempló es la grieta entre los hermanos que abrió un diferendo entre 'Albertito' Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis, la nueva esposa del Adolfo....

Sin embargo, el Frente Patriótico puso al vecinalismo entrerriano entre la espada y la pared porque le obligó a confrontar con sus fantasmas y probables vicios:

** ¿Una herramienta para saltar obstáculos y extorsionar adversarios? El muy cuestionado intendente de Paraná, Sergio Varisco, podría intentar su reelección al frente de un partido vecinal que promovió (Proyecto Paraná, cuyo apoderado es el titular de la UCR Paraná, Walter Rolandelli; y su presidente es la madre del intendente, la funcionaria municipal Magda Mastaglia de Varisco) para condicionar a la UCR y a Cambiemos.

** ¿Intentar trascender las fronteras del municipio o permanecer dentro de ellas? En verdad, parte de la decadencia argentina -y de la que Rossi es un exponente- tiene que ver con la idea errada de que la política es una profesión y no un servicio público.

Trabajar de político es una deformación de la democracia representativa.

Éste es un tema que también se debate en Libertador San Martín, localidad entrerriana de las pioneras en gobiernos vecinales y hogar de la Universidad Adventista del Plata, el Sanatorio Adventista y el Centro Adventista de Vida Sana, donde ocurre una llamativa fragmentación de su vecinalismo, alentada -dicen algunos- por quienes fueron colaboradores del ex alcalde Rubén Oscar Ordóñez, con deseos de regresar al gobierno. Y sin reparar en costos.

Las instituciones de los adventistas del 7mo. Día son el origen de ese vecinalismo pero con el transcurso del tiempo se ha producido una desconexión creciente entre los protagonistas, con 2 consecuencias:

** el crecimiento del peronismo, y

** la grieta entre vecinalistas.

Y los escandaletes los ventila a diario el periodista más conocido de la localidad, Ismael Ravinovich, desde la FM Libertador 90.3 (todo un personaje 'Lito', quien por motivos no revelados nunca pudo concretar su carta de traslado espiritual a Libertador San Martín).

Entonces, este vecinalismo enfrenta un áspero debate interno (curioso: la gente se comporta diferente en el Concejo Deliberante que cuando asiste a algunas de las varias iglesias de la zona), entre

** los rupturistas, que ambicionan tomar el comando para integrarse a un proyecto provincial; y

** quienes mantienen el vecinalismo original y proponen la reelección del alcalde Raúl Casali.

Aquí aparece otra pregunta para el debate: ¿la desintegración nacional comienza de arriba hacia abajo, o sólo es expresión de la imposibilidad de diálogo y consenso de abajo hacia arriba?