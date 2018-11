¡Fuego en Twitter! "Herminio" Asís fulminó a "Gorila" Feinmann (que borró el posteo)

No es la primera vez que se cruzan. De hecho, rumores que trascendieron en su momento aseguraron que la salida de Jorge Asís de Animales Sueltos se debió al cansancio que le generó escuchar "las clases de moralidad" de quien luego también se fue por cruces muy fuertes con Romina Manguel.

La pelea Asís vs. Feinmann es conocido en el medio pero hasta ahora no se había hecho tan explícita. Así las cosas, El 'Turco' le respondió a un tuit del conductor de A24: "Lamento darle 'asco' al colega Eduardo Feinmann por mi reunión en off con La Doctora (CFK) divulgado con relativa ética por el León de Clarín. No comparto los preceptos morales del colega. Me limito a hacer periodismo. Sin dar lecciones a la humanidad".

Es que Feinmann había escrito: "¿Cómo se pueden juntar con la jefa de la banda? Asco dan...".

Todo se inició por una nota en Clarín en la que se asegura que Asís estuvo reunido con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner: "Una muestra palmaria de que la pacificación es la línea adoptada para el hoy por Cristina es la cena que mantuvo el último lunes con el escritor Jorge Asís. Tras el acto en Ferro de CLACSO; Fernández de Kirchner fue hasta el barrio de Almagro y en el “Café Las Palabras”, propiedad del peronista porteño Eduardo Valdés y también se reconcilió con el ex funcionario menemista.

Cristina había estado enfrentada y, en una charla de casi tres horas, además de esbozar críticas feroces a Macri, recompusieron relación más allá de que Asís fue quien -a través de un tuit- desnudó la corrupción del caso Ciccone, por el que el ex vice de Cristina, Amado Boudou, está preso con una condena de 5 años y 10 meses.

“Hace mucho que no nos vemos, Jorge”, lo recibió con un abrazo la ex Presidenta. “Bueno, ustedes no me querían mucho que digamos”, respondió Asís. “Es que vos escribías y decías cada cosa”, retrucó la senadora. Tras eso, y entre los platos de una cena donde asistieron varias personas más, Cristina intentó recomponer lazos con quien fuera jefe político de Asís cuando fue embajador argentino ante la Unesco, secretario de Cultura de la Nación y embajador en Portugal en las presidencias de Carlos Saúl Menem (...).

(...) Ese bar de Almagro también es escenario de encuentros de la esposa de Néstor Kirchner con empresarios, hombres de medios y periodistas, entre los que tuvo su rato de charla el conductor de “Animales Sueltos”, Alejandro Fantino, con una merienda el pasado 7 de noviembre. Clarín pudo confirmar los encuentros con Asís y Fantino con cinco fuentes, una de ellas del Grupo América".

El cruce obligó a Feinmann eliminar el posteo.

Lamento darle "asco" al colega Eduardo Feinmann por mi "reunión en off" con La Doctora divulgado con relativa ética por el León de Clarín.

No comparto los preceptos morales del colega. Me limito a hacer periodismo. Sin dar lecciones a la humanidad. https://t.co/ok0imqZ0bI — Jorge Asis (@AsisOberdan) 28 de noviembre de 2018

Algunos cruces entre ambos que dieron para la polémica:

