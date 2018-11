Los inversores no confían: El Riesgo País volvió a superar los 700 puntos

El Riesgo País volvió a superar la barrera de los 700, y este jueves (29/11) se ubica en 705 puntos básicos. Se trata del nivel más elevado desde que arrancó el programa de emisión cero del Banco Central, a fines de septiembre pasado.

Cabe destacar que una señal esperada por los agentes financieros es el de la reducción del riesgo país para la Argentina, un indicador que permite evaluar la capacidad de endeudamiento del Estado y privados en los mercados de capitales.



Este indicador elaborado por JP Morgan, básicamente, sirve de referencia para saber cuánto pagan de más los países por la deuda que toman en base a lo que paga Estados Unidos, país de riesgo cero. Esto quiere decir que su endeudamiento se está encareciendo cada vez más, advirtiéndole a Mauricio Macri que las puertas para la Argentina están cerradas y no se volverán a abrir si no ajusta sus cuentas para luego poder pagar la deuda que emitió.



El riesgo país tuvo su pico durante el gobierno de Macri a fines de agosto, cuando alcanzó los 802 puntos básicos. Luego comenzó a bajar y en los primeros días de noviembre se ubicaba debajo de los 600 puntos.



Los inversores buscan desprenderse de los activos argentinos hace meses. Según explican los especialistas, la principal preocupación entre los inversores es que los dólares que aportó el FMI no alcancen para cubrir los pagos de deuda a partir de 2020. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, expuso ayer en el Consejo de América para intentar transmitir calma a los inversores. Pero parece que no convenció...



"El riesgo país en sí mismo no sería el problema si en el país hubiera un universo de inversores institucionales locales que estén dispuestos a invertir más allá de subas puntuales. Pero lo que tenes en realidad terminan siendo grupos extranjeros que piensan en dólares y la mayoría solo tiene el riesgo país como referencia para evaluar al país, con lo cual ahí la variable se vuelve un problema", comentó Enrique Cristofani, presidente de Santander Río, en el cierre oficial del Business 20 (B20), el brazo empresarial del G20.