Misterioso anillo hallado en la fortaleza de Herodes: ¿Perteneció a Poncio Pilato?

Hace medio siglo, en medio de las excavaciones efectuadas en el complejo arqueológico de Herodion -la fortaleza construida por el rey Herodes el Grande entre los años 23 y 20 a. C- apareció un anillo de bronce. El sitio queda cerca de Belén, en lo que hoy es Cisjordania.

Hasta ahora se desconocía su origen. Ahora, investigadores israelíes descifraron el significado de su inscripción, dice "Pilatos" en griego, y se cree que podría haber pertenecido a Poncio Pilato, el 5º prefecto de la provincia romana de Judea, quien gobernó entre los años 26 y 36, y a quien el Nuevo Testamento le adjudica la orden de la crucifixión de Jesús.

El anillo de bronce sería la 2º pieza histórica que testifica el paso de Poncio Pilato por el mundo. Un equipo liderado por el Dr. Roi Porat, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó un tratamiento de limpieza sobre el anillo que permitió descifrar la inscripción que tiene grabada, informó el diario Haaretz. El anillo muestra la efigie de un vaso de vino coronado por la leyenda en griego, traducida como Pilato.

"Ese nombre era raro en Israel en aquellos tiempos. No conozco ningún otro Pilato en ese período y el anillo muestra que era una persona de rango y pudiente", dijo el profesor Danny Schwartz, citado por Haaretz. Según Amanda Borschel-Dan, del diario The Times of Israel, si bien el nombre Poncio era común entre los romanos en la época del Segundo Templo, Pilato no lo era.

Hasta el momento, la única pieza histórica que evidenciaba el paso de Pilato por el mundo era la "Piedra Pilatos", un enorme bloque con la inscripción "Poncio Pilato, Prefecto de Judea", hallado en las excavaciones del año 1961 en un teatro o estadio en Cesarea Marítima, una ciudad portuaria construida por Herodes entre los años 25 y 13 a. C.

Según un artículo de Lawrence Mykytiuk, publicado en el journal Biblical Archeology Review, la piedra fue hallada boca abajo y había sido modificada para servir como escalón. El bloque inscripto sería de entre los años 31 y 36. "El apellido Poncio era común en el centro y el norte de Italia durante esa era, pero el nombre Pilato era 'extremadamente raro'", escribió el académico en base a la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional. "Debido a la rareza del nombre Pilato, que aparece completo, y porque solo hubo un Poncio Pilato que haya sido gobernador romano de Judea, esta identificación debe ser vista como completamente certera", escribió.

La certeza no parece tan firme en el caso del anillo, que en lugar de la inscripción completa que aparece en la piedra, solo dice "Pilatos".

El nombre "Pilatos" deriva del latín "pilum" (armado con jabalina), y era un apodo romano, una especie de apodo extra otorgado a los ciudadanos romanos de manera patrilineal. No hay, sin embargo, ninguna otra evidencia del nombre en Judea ni antes ni durante el mando de Pilato.

Pero no hay nada especial en el diseño anillo que haga concluir que era una pieza particularmente de elite ni romana. Los autores del estudio plantean que durante el período del Segundo Templo, el vaso era un símbolo judío habitual en los anillos.

Los autores cuestionan que el hombre descrito en los textos de Josefo y en el Nuevo Testamento, hubiese utilizado un anillo tan simple.

De no haber pertenecido a Poncio Pilato, apuntan, el anillo podría haber pertenecido a alguien que estuviese bajo su comando, algún otro miembro de su familia, o algún esclavo liberado por él.

Porat cree que todas las explicaciones sobre la pertenencia del anillo son igualmente posibles.