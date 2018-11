Por conflicto Rusia-Ucrania, desaire de Trump a Putin en Buenos Aires

El presidente de USA, Donald Trump, canceló este jueves la reunión que iba a mantener con su par ruso, Vladimir Putin, en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20.

La cancelación tiene como origen un conflicto entre Ucrania y Rusia, luego de que este último país se apoderara de tres buques de la marina ucraniana y detuviera a 24 marineros en una vía fluvial clave con importancia estratégica para las 2 naciones.

"Basado en el hecho de que las naves y los marineros no han vuelto a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería lo mejor para todas las partes concernientes cancelar mi previamente estipulada reunión en Argentina con el Presidente Vladimir Putin. Espero con ansias una Cumbre significativa de nuevo tan pronto como esta situación se resuelva!", dijo Trump a través de la red social Twitter, desde el Air Force One, en dirección a la Argentina, señaló el Washington Post.

El desaire del presidente de USA se produjo horas después que desde el Kremlin confirmaran la reunión en Buenos Aires.

El vocero del gobierno ruso, Dmitry Peskov, le dijo a periodistas en Moscú: "Esperamos que los 2 presidentes hablen brevemente en principio, pero todo queda a la discreción de los jefe de Estado". "Wahington lo ha confirmado", agregó.

Peskov había dicho que la agenda de la reunión prevista para el sábado incluía temas como seguridad estretégica, relaciones bilaterales, desarme y conflictos regionales.

"Esto no es sólo del interés de nuestros 2 países, sino del mundo entero", añadió.

El mismo Trump había admitido antes de partir hacia la Argentina que "probablemente me reuniré con el Presidente Putin". "No hemos terminado aquella reunión", dijo en alusión a un encuentro previo. No obstante, el mandatario norteamericano advirtió que tendría un "reporte finalizado" sobre el asunto ucraniano a bordo del avión presidencial