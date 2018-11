Michetti, sobre el bochorno con Macron: "Horrible, qué te puedo decir"

La vicepresidente Gabriela Michetti salió a dar su versión sobre el bochornoso recibimiento al presidente de Francia, Emmanuel Macrón. Cabe recordar que el mandatario arribó anoche a Ezeiza y no había nadie del Gobierno para recibirlo. Ante esa situación, saludó a dos empleados del aeropuerto.



"Horrible, qué te puedo decir", comenzó Michetti, al referirse a la desprolija recepción del presidente francés.



Michetti, que pudo interceptar y darle la bienvenida al jefe de Estado cuando estaba por subirse a su auto oficial, admitió que "seguramente hubo alguna responsabilidad de gente del protocolo" durante la recepción.

En este sentido, negó haber llegado tarde al aeropuerto. "Estuve una hora y cuarto antes en la pista esperando que llegara el avión. Salí temprano de casa", comenzó Michetti con su relato sobre lo sucedido. "Teníamos tiempo de sobra", agregó. En ese momento, la funcionaria estaba acompañada por el vicecanciller Daniel Raimondi y el embajador francés en Buenos Aires, Pierre Henri Guignard.



Según contó, la situación se dio por responsabilidad de personal de protocolo: "Cuando ponen la alfombra roja y arranco con la silla como para ir, una persona de protocolo me dice: 'no, no, la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) nos dice que esperemos, Macron no está bajando", continuó en diálogo con radio La Red.



Sin embargo, fue justo en ese momento cuando el mandatario y su esposa Brigitte Marie-Claude Trogneux descendieron de la aeronave y avanzaron hacia el auto oficial. En ese recorrido le dio un saludo cordial al personal aeroportuario.

"Bajó primero un grupito de 6 o 7 personas. En ese momento el vicecanciller y el embajador dicen que estaba bajando Macron", precisó Michetti. "Serían unos 20 metros, ahí arrancamos volando. ¡Salimos no sabés cómo! Casi me mato, me enganché el pantalón en la rueda y enseguida lo agarramos cuando se subía al auto", relató.En un improvisado francés, Michetti habló unos minutos con el mandatario sobre la pista de aterrizaje para luego partir rumbo al hotel Intercontinental, ubicado en el barrio de San Telmo."No le doy demasiada trascendencia, y creo que él tampoco", aseguró Michetti sobre la charla "descontracturada"que tuvo con Macron. "Se mató de risa", indicó.