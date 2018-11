Un sacerdote abusó de una nena de 12: Lo capturaron mientras le hacia sexo oral

Iván Merino Pedial, un sacerdote español de 35 años fue detenido por abusar exualmente de una niña de 12 años en la ciudad Venezolana de Maracaibo, tal y como informaron este miércoles las autoridades de dicho país, y los representantes de la Iglesia católica.

El religioso de 35 años fue capturado por la policía el pasado sábado tras ser sorprendido con la menor en un vehículo marca Volkswagen estacionado en la calle 57 de la urbanización La Trinidad.

La víctima, según el informe de la Fiscalía, manifestó que mantenía una relación con el sacerdote “desde hace tres años”.

Vestido con una camiseta y un pantalón claro, y las manos esposadas, el cura fue presentado ante la prensa este miércoles y será presentado ante la Fiscalía 35 del estado bajo los cargos de abuso sexual continuado.

Merino Pedial, que pertenecía a la Orden de los Agustinos Recoletos y era el párroco de la iglesia María Inmaculada de Maracaibo, fue apartado de su cargo por la Arquidiócesis de Maracaibo, que condenó su conducta y pidió perdón “a la menor, a sus familiares y a toda la comunidad eclesial” por el daño sufrido.

“Se prohíbe al padre Iván Merino el ejercicio del ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de Maracaibo”, expresó un comunicado leído a la prensa por el arzobispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje.

La justificación

En una declaración a la policía filtrada en redes sociales, el prelado admitió su responsabilidad y se justificó. “Nos encariñamos, y una cosa llevó a la otra y sucedió eso, estábamos en el juego, en las caricias y una cosa llevó a la otra”, sostuvo.

Hay indicios de “otras violaciones y otras víctimas”, declaró a periodistas Lisandro Cabello, secretario de gobierno del estado Zulia, tras subrayar que el cura se aprovechó de la “cercanía con la coral de la iglesia” para cometer estos actos.

“Este señor tenía denuncias en España, esas cosas ya habían dado señales (…) Venía siendo señalado en una iglesia de España y lo mandaron castigado para acá”, cuestionó Cabello.

Según Noticia al Día, el cura ofreció a la pequeña una gran cantidad de euros para que accediera a sus actos.

Y las redes sociales no mienten

La niña, estudiante de primer año de bachillerado, exponía en su cuenta de IG su afecto hacia el religioso en publicaciones que datan desde enero del año 2017.

“Volviste, ya me hacía falta tenerte a mi lado, te quiero demasiado, menos mal que llegaste, hasta una sorpresa me diste. Yo te tenía que dar la sorpresa, pero te adelantaste. Gracias por todo lo que me has dado, te quiero”, escribió la menor en una de las fotos del español en febrero de 2017.

En septiembre del año pasado, la menor publicó una foto con el cura en el que le escribe: “Lo quiero mucho Fray”.

En otra imagen de la niña, el padre comentó “lindas fotos y linda sonrisa”.

En la cuenta del padre, luego de publicar una imagen de sus vacaciones, la menor escribe: “Él disfrutando y yo aquí aburrida”.

La última publicación de la niña en su cuenta fue a principios del mes de marzo y en ella tiene al menos una docena de fotos con el hombre y en ninguna de ellas él aparece vestido con sotana. De estas imágenes en al menos tres los dos aparecen en un carro.