5 Formas de desintoxicar tu cuerpo luego de un fin de excesos

A todos nos ocurre, que después de un fin de semana – especialmente si comienza el jueves- sintamos nuestro cuerpo cargado y pesado, tras días intensos de reuniones familiares, fiestas y celebraciones, que solo se traducen en excesos y abusos de comida y alcohol.

Sea cual sea el caso, y más considerando que estamos a un mes de las fiestas, necesitamos depurar todas las toxinas y líquidos acumulados durante estos momentos de compartir.

Si no sabes cómo hacerlo es momento que aprendas, para que las futuras celebraciones no te agarren desprevenido.

Pero primero veamos las consecuencias de adoptar estos hábitos como cotidianos.

3 remedios para desintoxicar tu colon

Los síntomas más habituales de un atracón son:

La comida copiosa no solo provoca obesidad , sino también colesterol y ataques cardiovasculares. Además, eleva las posibilidades de padecer diabetes o retención de líquidos.

Considerando esto, algunos tips para desintoxicarse después de haber cometido excesos con comida y bebida.

Es necesario que vuelvas a tus hábitos saludables, bebes agua abundantemente, comer sano y hacer ejercicio harán que tu cuerpo vuelva a estar ligero. Además puedes complementar esto con unos cuantos truquitos, más si la juega fue larga entre alcohol y atracones de comida.

Bebida desintoxicante

Apenas te levantas y mientras tu cabeza te da vueltas, consume una cucharadita de vinagre de manzana. Preferiblemente que sea del orgánico, que no esté filtrado, ya que este tiene mayores beneficios desintoxicantes.

Aunque te parezca una locura, debes consumir en ayunas, te pedimos disculpa de antemano por el sabor. Está comprobado que el vinagre tiene propiedades diuréticas y también depurativas.

DATO: Aquellos que padecen de gastritis leve o crean que el gusto es demasiado fuerte, pueden mezclar una cucharadita de vinagre con una cucharada de agua templada. Los que sufren gastritis aguda o úlceras crónicas no deben optar por este remedio.

Los jugos más recomendados para desintoxicarse después de hacer excesos son los de pomelo, piña y papaya. A su vez, es importante que no añadas ningún edulcorante, como azúcar o miel, y que lo bebas al menos 15 minutos antes de desayunar o almorzar.

Tiene que ser recién exprimido y natural. No cuenta un jugo en polvo o esos que se compran ya preparados. Tampoco se recomienda dejarlo preparado la noche anterior porque pierde muchas de sus propiedades.

DATO: No es necesario que todo el día estés tomando jugo de frutas, es más esto es contraproducente debido a los altos niveles de fructosa que tiene. Solo 1 y al despertar.

Aguas detox: 7 recetas

Beber mucha agua te ayudará a eliminar todas las toxinas acumuladas por los excesos de tu fin de semana, sean de comida o de bebida.

El agua contiene todo lo que tu cuerpo necesita para estar saludable y limpio. Su efecto depurativo no se compara con nada.

DATO: Igualmente puedes consumir té de hierbas naturales, frío o caliente. Si te duele el estómago, prueba con el boldo, la manzanilla o la menta. Puedes, incluso, tener las plantitas en casa, ya que son muy fáciles de mantener.

Por el contrario, trata de consumir frutas y vegetales crudos, sobre todo en ensaladas multicolores. Quizás el tomate no sea una buena idea, pero sí el apio, la zanahoria o la lechuga.

Además de los jugos naturales indicados antes, es preciso que durante algunos días te abstengas de comer cosas muy pesadas como carnes rojas, harinas blancas, refrescos, café, lácteos enteros, yema de huevo , embutidos, fritos, etc.

Técnica para comer despacio

A veces olvidamos algo muy importante: debemos comer despacio, masticando bien los alimentos. Recuerda que el estómago está un poco dañado por los excesos de las últimas noches; por lo tanto, no quiere más problemas.

Es preciso que, además de cumplir con las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena), también añadas dos más (a media mañana y a media tarde).

Trata de seguir un horario para alimentarte y no esperes a llenarte. Come porciones más pequeñas y trata de no repetir.