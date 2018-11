El G20 para el mundo: "Será muy difícil llegar a un acuerdo"

"Este no fue un buen año para el multilateralismo", comentó un miembro del gobierno alemán a la agencia Reuters con sede en el Reino Unido. "Llegar a un acuerdo en el comunicado va a ser muy, muy difícil".

Los temas que menciona Reuters como los más conflictivos en cuanto a la hora de lograr una posición uniforme son: la migración, el cambio climático y el comercio mundial son los conflictos de fondo que no se creen posibles de resolver. Los tres tienen como protagonista al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien está en contra de la migración de Centro América a Estados Unidos, es escéptico sobre el calentamiento global y está en pleno conflicto comercial contra China. Y sin embargo, no deja de ser uno de los líderes más influyentes a nivel mundial.

Otro conflicto, que también tiene a Trump como protagonista, es la decisión de no reunirse con Putin tras los conflictos con Ucrania. El presidente de Estados Unidos tuiteó:

"Basado en el hecho de que los barcos y marineros no fueron devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todos los partidos implicados quie cancelen mi cita en Argentina con el presidente Vladimir Putin" cuando horas antes había hablado con periodistas sobre su decisión de reunirse con el presidente de Rusia sin problemas.

--------------------------------

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....