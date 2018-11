G20 con sello argento: Papelones, inseguridad y detenidos... budistas

La ciudad de la furia tiene una "calma forzosa" debido a que los Presidentes y las figuras más importantes de la política mundial están en suelo argentino para dar inicio a lo que será la Cumbre del G20 que arranca este viernes 30/11 y en la que el presidente Mauricio Macri espera, entre otras cosas, poder recuperar la confianza de los inversores extranjeros y además, lograr la firma unánime de un documento final de la reunión. Mientras todo esto ocurre, la previa de la reunión han protagonizado incidentes bochornosos que rozan en lo gracioso, dándole por supuesto el típico sello argentino a todo lo que pasa acá.

La previa arrancó con el bochorno de seguridad que protagonizó el doplomático canadiense John Kirton, quien denunció el hecho en las redes sociales. "Paseaba con dos colegas cuando dos jóvenes me atacaron", contó en su cuenta de Twitter, donde dio a conocer el caso. Y advirtió: "Los periodistas que visitan Buenos Aires por la Cumbre del G20 no deben desplazarse solos o confiar en que la policía local los mantendrá seguros".

"No hay seguridad a la vista", remarcó Kirton en la misma línea tras el episodio de inseguridad y compartió una foto con la lastimadura que sufrió en su rodilla.

Este asalto ocurrió en el marco de una seguridad extraordinaria que, supuestamente, había desplegado el Gobierno para asesegurar la integridad de todos los que visitan la Ciudad por la reunión del G-20.

Visiting journos beware: Just survived with minor injuries a mugging at the corner of Lavalle and Madero avenues — very close to where the shuttles will leave for the G20 summit. No security in sight. @g20org @GloGovProj @g20rg @HeleneEmorine @juliafkulik @cicciale @meag pic.twitter.com/BMya9r6fZT