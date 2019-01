Tevez prendió el ventilador y le pegó duro a Guillermo: “Si él seguía, yo me hubiera ido”

Boca Juniors está viviendo una etapa de recambio y, a la vez, de reconstrucción de todo su plantel post caída en la Superfinal de la Copa Libertadores de América a manos de River Plate, a la postre campeón. Tras el duro traspié ante el ‘Millonario’, Guillermo Barros Schelotto, abandonó la dirección técnica del ‘Xeneize’ y su cargo fue ocupado por Gustavo Alfaro.

En medio de este intento de reconstrucción que lleva a cabo ‘Lechuga’ Alfaro, Carlos Tevez, brindó este lunes (28/01) un reportaje al programa No Todo Pasa, que se emite por el canal TyC Sports, y apuntó duramente contra el ‘Mellizo’ Guillermo en la que admitió que relación con el ex DT “no daba para más” y que durante la convivencia diaria “hubo muchas faltas de respeto” que dejó pasar porque “la prioridad era Boca”.

En diálogo con TyC Sports, Tevez relacionó el deterioro del vínculo con Barros Schelotto a su paso por el fútbol chino en 2017.

“Creo que todo tuvo que ver con eso, no sé si lo pudo tolerar o no. La relación no daba para más, por eso si Guillermo seguía, no me veía otro año más en Boca”, explicó el ídolo "xeneize".

También entendió que la llegada de Mauro Zárate, a mediados del año pasado, fue para quitarle espacio en el equipo. “Sabía que era para relegarme, pero con Mauro siempre estuvo todo bien, es un jugador de jerarquía que eleva el nivel de la competencia”, desligó.

Luego de la lluvia de críticas, el delantero calificó al Mellizo como “un buen entrenador” y afirmó que el ciclo “fue bueno”, teniendo en cuenta la semifinal y la final alcanzadas en la Copa Libertadores.

En la temporada pasada, Carlos Tevez pasó mucho tiempo relegado de la titularidad del plantel boquense. Algo que quedó muy en evidencia cuando Boca perdió la punta tras caer ante Estudiantes de la Plata 2-0 luego de 47 jornadas consecutivas y 617 días.

En medio de ese panorama, Tévez no formó parte del equipo titular ni del banco de suplentes del ‘Xeneize’ que empató el fin de semana siguiente 0-0 con Huracán. La ausencia del ‘Apache’, según la versión oficial, podría explicarse en que el técnico Guillermo Barros Schelotto decidió preservarlo para el partido de vuelta que Boca animó frente a Libertad de Paraguay de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2018.

Uno de los motivos habría sido que existía un “pacto” que el jugador y Guillermo que habían acordado cuando volvió de China. Aquella vez, en una charla que tuvo la presencia de Daniel Angelici, el mellizo le había dicho en la cara “vas a jugar solo si yo creo que tenes que hacerlo”.

Ante tremenda sinceridad, Tevez respondió “pongo en riesgo mi idolatría porque creo que estoy a la altura”.

Pero los meses pasaron y perdió lugar con la llegada de Mauro Zárate, el crecimiento de Ramón ‘Wanchope’ Ábila y el retorno de Darío Benedetto. Todos estos hechos, entonces, lo dejaron lejos de la consideración del entrenador que por el momento entendía que el ‘Apache’ no estaba para jugar en ninguna de las competiciones importantes que tuvo Boca por delante el año pasado.

En medio de estas versiones, el periodista y conductor Alejandro Fantino había pronunciado un duro editorial en Radio La Red en el que había denunciado que “el clima en Boca está raro. Los Mellizos están buscando de todas las maneras a Tevez para que los mande a cagar o para que salga al aire en Fox, en TyC Sports o en radio La Red y, ante la primera pregunta, diga 'bla bla bla' y los rompa en pedazos. Lo están buscando como dos pendencieros en un pabellón de Marcos Paz. Te están buscando, matador, te están buscando, Carlitos, para que los Barros Schelotto puedan terminar su faena, que es limpiar del plantel a Carlos Tevez”.

Por consiguiente, Fantino había lanzado que “esto es información; si fuese por el técnico, Tevez no juega más en Boca, Tevez no viaja a Paraguay, Tevez es historia. ¿Quiénes van a subir a Tevez al avión? Los jugadores y los dirigentes, a las trompadas. A esta hora se está definiendo. Yo creo que la dirigencia de Boca y los jugadores, que son pro Tevez, lo van a subir al avión. Después, si juega o no, no lo sé. Pero yo creo que va a viajar a Paraguay”.

Finalmente, el conductor había dejado un fuerte mensaje para el director técnico en que “Guillermo, si sos inteligente, dejá el ego un poquito de costado por Boca. Como dejó el ego Tevez, al que le estás haciendo mierda el final de su carrera. Guillermo, bajate un poquito del ego”.

En el 2018, el atacante tuvo escaso rodaje. Solo ha sido titular en un partido: fue en la primera fecha de la Superliga, ante Talleres de Córdoba en la Bombonera. Ese día erró un penal, pero el equipo igual había ganado por 1-0.

En total, Boca había jugado cinco partidos en la temporada 2018-2019, incluyendo el de la Copa Joan Gamper ante Barcelona. “El Apache” había sido titular en uno y había estado en el banco en los cuatro restantes (entró en tres). Hasta ese momento, había convertido un solo gol (ante Alvarado de Mar del Plata, por la Copa Argentina).

A pesar de no estar en la lista de concentrados, Tevez había acompañado al plantel hasta el estadio Tomás Adolfo Ducó. Había viajado en el micro de Boca y se había ubicado en un palco del estadio para ver el partido.

La ausencia del “Apache” se había convertido en uno de los temas más comentados del fútbol argentino y había provocado la opinión hasta del presidente de la AFA -y amigo personal del jugador-, Claudio “Chiqui” Tapia. “Él es un luchador, se sobrepone a la adversidad siempre. Debe querer jugar como todo futbolista”, había opinado el dirigente en una entrevista con Crónica TV.

Cabe recordar que el ‘Apache’ regresó a Boca a finales de 2017 luego de haberse despedido del club de la ‘Ribera’ el domingo 18/12/2016 en medio de una Bombonera que clamó por su continuidad. Carlos Tévez se fue de la entidad ‘Xeneize’ a causa de su mala relación con Guillermo Barros Schelotto, en medio de los rumores de un pedido de licencia por parte del delantero en el mes de septiembre de 2016. Fuentes internas habían afirmado que Guillermo no estaba de acuerdo con esta postura y que buscaba seducirlo armándole un equipo a su medida. Inclusive, como una prueba de la mala relación, Guillermo había manifestado luego de la victoria en el Superclásico ante River por 4-2 en ese 2016 en el Monumental disgustado “tiene un equipo a su medida”.

El Shanghai Shenhua fue la séptima camiseta que vistió Tevez como profesional. Debutó con la de Boca ante Talleres en octubre de 2001, y luego lució la de Corinthians en Brasil y las de West Ham, Manchester United y Manchester City en Inglaterra y la de Juventus en Italia.

Salvo con West Ham, Tevez salió campeón en todos los clubes que jugó. Y dos veces fue campeón del mundo: Boca en 2003 y Manchester United en 2008.

En tanto, su paso por China no fue para nada fructífero debido a que no mostró el nivel esperado. En su último partido en China, Tévez bajó seis kilos en el final de la temporada la Superliga de ese país.

Su equipo, el Shanghai Shenhua, el que pagó casi 80 millones de dólares por dos años de contrato, terminó más cerca de la línea del último de los descendidos a 19 puntos abajo del último clasificado a la Champions asiática y a 29 del campeón, el Guangzhou Evergrande.