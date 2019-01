Transparencia Internacional hace tambalear al 'caballito de batalla' de Macri

"Dejamos atrás la corrupción", dijo ayer (28/01) Mauricio Macri al recorrer un hospital en la localidad de Mar del Plata. Sin dudas Cambiemos ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal lema de campaña, su 'caballito de batalla'. Sin embargo, un reciente informe de la organización Transparencia Internacional advierte sobre el estancamiento de la Argentina en este rubro.

El Índice de Percepción de la Corrupción, de los 183 países analizados, otorga 70 puntos a Uruguay (puesto 23) y 67 a Chile (puesto 27) sobre un máximo de 100, los dos países latinoamericanos que mejor rankean.



A nivel local, Argentina presenta un estancamiento, manteniéndose en el puesto 85 (al igual que en 2017), con 40 puntos. Cabe recordar que, en 2016, el país ocupaba el puesto 95, con 36 puntos.



La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 puntos respectivamente, y la cierran Somalia y Siria, con 10 y 13, sondeó la ONG.



Uruguay y Chile son percibidos como los países latinoamericanos menos corruptos, mientras que en sus antípodas se encuentran Venezuela y Nicaragua.

La situación de la lucha contra la corrupción en América Latina es "preocupante", alertó en una entrevista con la agencia de noticias EFE la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira, quien denunció que hay una "clara tendencia" a "restringir el espacio de la sociedad civil en una región en la que proliferan líderes autoritarios y populistas".

OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now! #CPI2018