Las Pymes sobreviven con plata de su bolsillo

Abrir una Pyme en Argentina entraña una dosis de adrenalina que hasta un Indiana Jones envidiaría. Pueden dar fe las 9.447 que tuvieron que bajar la persiana desde diciembre de 2015 a julio de 2018, según contabilizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Casi 900 mil restantes sobreviven haciendo malabares resignando utilidades, fagocitando su propio capital en un 44% de los casos para financiarse a tasas inalcanzables para cualquier actividad productiva, vienen evitando sacrificar personal pese a que en diciembre las pequeñas plantas y talleres fabricaron 5,9% menos interanual y que el subsidio que otorga el Estado por el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para evitar despidos se redujo a la décima parte desde 2015. De poco sirvió que representen el 70% del empleo privado del país, más del 40% del PBI y se vincule la creación de trabajo que posibilitan a la disminución de los índices de pobreza. La inflación, el crédito oneroso y de difícil acceso y la presión impositiva sacuden permanentemente sus estructuras. Aún así, CAME detectó en un relevamiento de fin de año que las Pymes no se quedarán cruzadas de brazos en 2019 y que, pese a los riesgos e incertidumbres, 4 de cada 10 decidieron o estudian planes de inversión. Los socios del Pro en Cambiemos, Coalición Cívica y UCR, recuerdan a cada rato a la Casa Rosada no descuidarlas.

