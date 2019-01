Ola de frío (podría ser mortal) afecta a un Chicago peor que la Antártica

Hay alarma y temor en los Estados Unidos por una ola de frío que podría ser mortal. Los estadounidenses padecerán esta semana la ola de frío más intensa "en una generación", según advierten los meteorólogos.

Estas condiciones extremas, causadas por una masa de aire helado en rotación conocida como vórtice polar, podrían traer temperaturas de hasta -53 ºC.

La ola de frío que sacude Estados Unidos está provocando temperaturas históricas en el país. Casi la tercera parte del país estará por debajo de cero, lo que afectará a unos 100 millones de personas. Pero uno de cada diez americanos, unos 30 millones, verán descender los termómetros por debajo de los 30 bajo cero, temperaturas que llevaban años sin verse.

Pero si hay una ciudad que se está convirtiendo en el epicentro del frío, esa es Chicago: el río que atraviesa la ciudad está congelado y las temperaturas no llegarán a cero en toda la semana, con máximas algunos días de quince bajo cero. El gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, ha avisado de una tormenta que puede ser histórica y el estado ha activado todos los mecanismos de emergencia ante lo que puede llegar.

Ola de frío nacional:

Los problemas ya se están dejando sentir y la policía tuvo que esforzarse al máximo para salvar a un hombre que había caído a un lago helado intentando rescatar a su perro, como se puede ver el vídeo que ha subido a YouTube la policía de Chicago.

Los estados de Wisconsin, Michigan e Illinois, en el medio oeste, así como Alabama y Misisipi, en el sur, normalmente más cálidos, se han declarado en emergencia.

Las autoridades del estado de Iowa han pedido a la gente que "evite respirar profundamente y que minimice las conversaciones" si salen a la calle.

Los meteorólogos pronostican que en Chicago, en el estado de Illinois, se sentirá más frío que en el Everest y en Antártica. "Diría que la intensidad de este aire frío es única en esta última generación", comentó John Gagan, experto del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

El NWS advierte que es posible que una persona se congele en menos de 10 minutos si sale al aire libre en circunstancias tan extremas.

Se espera que las temperaturas más frías se registren entre el martes y el jueves.

¿Calentamiento global?

Donald Trump, presidente de EE.UU., cuestiona la existencia del cambio climático y el lunes aprovechó la ola polar para recordarlo.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!