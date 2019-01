Con los números en rojo, Boca se desprendió de Wilmar Barrios

En el cierre del mercado de pases, el colombiano Wilmar Barrios será transferido este martes (29/01) de Boca Juniors al Zenit de San Petersburgo, Rusia, en 13 millones de euros, informaron fuentes del club.

Por este motivo el juvenil Nicolás Capaldo, de 21 años, quedará concentrado para el partido de este jueves (31/01) ante San Martín en San Juan, en un partido postergado de las 12da fecha de la Superliga.

Zenit cubrirá con la llegada de Barrios la salida del argentino Leandro Paredes, transferido al Paris Saint Germain por 45 millones de euros, de los cuales 1,5 millones de euros corresponderán a Boca por derechos de formación.

Como el Zenit necesitaba un mediocampista central para encarar el 2019, apuntó a Barrios. Boca recibirá poco menos de 20 millones de dólares por el pase del colombiano, que llegó a mediados de 2016 y se va como uno de los futbolistas más queridos por la hinchada.

El equipo de Gustavo Alfaro no tendrá necesidad de salir al mercado transferencias porque hace algunas semanas contrató al colombiano Jorman Campuzano e Iván Marcone, futbolistas que llegaron para reemplazar a Barrios y Nahitan Nández (quien finalmente no se irá).

Wilmar Barrios había sido adquirido a mediados de 2016 proveniente del Deportes Tolima de Colombia, por una cifra aproximada de 3 millones de dólares.

De esta manera, serán solamente cinco los extranjeros que permanecerán en el plantel: el uruguayo Nández, el paraguayo Junior Alonso y los colombianos Frank Fabra, Campuzano y Sebastián Villa. El charrúa Lucas Olaza tiene todo acordado con el Celta de Vigo.

Boca todavía no se retiró del mercado, ya que después de la firma a préstamo del lateral derecho Kevin Mac Allister, el marcador central Lisandro López será nuevo refuerzo. Además, podría arribar otro zaguero y un lateral izquierdo.

Por otra parte, la gestión de Angelici ya sufrió un golpe mortal con la derrota en la Superfinal de la Copa Libertadores 2018 ante el ‘Millonario’. La caída ante el histórico rival acentuó los problemas en Boca y las críticas al juego y la demanda de los hinchas por títulos internacionales. A partir de ahí, surgió la preocupación de Mauricio Macri por la elección del nuevo DT y su llamado telefónico a Alfaro para invitarlo a la Quinta de Olivos a hablar de fútbol, tal como reveló el propio técnico durante una entrevista con la CNN.

El hombre elegido para suceder a Guillermo Barros Schelotto es la esperanza de Angelici para recuperar la iniciativa deportiva y conseguir resultados que mejoran las chances electorales del oficialismo ‘xeneize’, que por ahora sólo tiene como posible candidato al secretario del club Christián Gribaudo.

Cabe recordar que en medio de la grave crisis financiera que sufre la Argentina, Daniel Angelici, había adelantado hace unos meses en declaraciones periodísticas que sería muy difícil sostener un plantel en el actual semestre a causa que debía pagar contratos en dólares y veía cada vez más difícil comprar los pases de sus figuras.

Carlos Izquierdoz, Sebastián Villa, Mauro Zárate, Lucas Olaza y Esteban Andrada fueron los últimos en sumarse, pero también retuvo a otras de sus figuras, como Nahitán Nández y Cristián Pavón, que tuvieron el Mundial de Rusia 2018 como vidriera.

No obstante, en esta nueva temporada este abundante plantel ya se disolvió para siempre. Por eso, Angelici auguró un panorama complicado para los clubes argentinos.

“Tenemos muchos representantes golpeando la puerta y reclamando por el dólar”, inició su relato el mandatario, consciente de la delicada situación económica que vive el país. “Varios jugadores me dijeron, y con razón, que ellos firmaron por una cantidad de dólares y hoy compran la mitad, pero es un tema que le pasa a todos los argentinos y hay que pensar que la moneda de nuestro país es el peso”.

Actualmente, en el “Xeneize” solamente un contrato está con el dólar libre, el resto figura con un tope, el cual varía dependiendo de dos cuestiones: el precio de la moneda estadounidense al momento en que se firmó el contrato y el porcentaje que el Gobierno estima de inflación.

“Con el dólar así, no tengo dudas de que en diciembre se viene el éxodo. Los representantes ya se están moviendo porque los jugadores son profesionales y, aunque están muy bien en el club, saben que la carrera es corta y con una oferta de un 1 millón de dólares para arriba se van a querer ir. Eso se los puede pagar cualquier equipo de segunda de Europa, ni hablar los rusos o turcos. De eso no tengo ninguna duda”, recalcó el dirigente.

En ese contexto, son varios los futbolistas del Boca que podrían irse en el corto plazo. En la misma línea aparecen el uruguayo Nández, quien casi abandona el club en el último mercado; Los colombianos Barrios, Villa (aunque recién arribó esta temporada) y el argentino Darío Benedetto.

Por otro lado, Daniel Angelici está por estos días consultando a sus socios la imagen de su gestión, de su figura y, fundamentalmente, la de sus principales opositores.

Boca aún no pudo recuperarse de la derrota ante River por Libertadores a tal punto que se quedó sin directo técnico y contrató a Nicolás Burdisso como manager para salir del pozo.

“A veces me despierto y me acuerdo del partido. Le pusimos mucha expectativa en la Copa y el golpe se siente. No pudimos ganar en la Bombonera, estuvimos dos veces arriba y no pudimos mantener el resultado. Del golpe nos reponemos y nos ponemos de pie rápidamente para seguir trabajando el año que viene”, declaró Angelici.

“¿Cuál es su evaluación de la gestión Angelici?”; “¿A cuál de los siguientes candidatos elegiría usted como futuro presidente de Boca?”; “¿Quién cree que podría ser el próximo técnico de Boca?”, son las preguntas que se difundieron por mail.

En tanto, la designación de Burdisso como manager del club no es para nada sorpresiva en el “Xeneize” ya que es representado por Fernando Hidalgo quién era socio de Gustavo Arribas hasta que éste último asumió como titular de la AFI en 2015. Por eso, el nombramiento del ex defensor tiene el sello del presidente de la nación, Mauricio Macri, ya que tiene todo organizado para poder intentar encubrir el fracaso del técnico que reemplazará al “Mellizo”. Lo cierto es que Arribas, Hidalgo y el israelí Pini Zahavi fundaron el Grupo Haz.

Entre sus socios había de todo: un abogado que estuvo imputado por lavado de dinero porque integró la sociedad que transfirió a Carlos Tevez y Javier Mascherano al club Corinthians, un agente de jugadores FIFA argentino y una bella mujer que sería su pareja brasileña. También hizo negocios con el senador del PDT Zezé Perrella y ex presidente del club Cruzeiro (ver aparte) y varias de las operaciones que concretó con jugadores pasaron por el Locarno suizo o el Deportivo Maldonado uruguayo, dos clubes pantalla donde se pierden con facilidad los rastros del dinero. Misionero, escribano y amigo íntimo de Macri desde los años 90, cuando hicieron varias transferencias de futbolistas en Boca, dejó su actividad de notario en 2007 para dedicarse a tiempo completo al mundo del fútbol. Si bien cobró notoriedad con su intervención en la doble venta de Tevez y Mascherano al Corinthians en 2005, Arribas ya acumulaba experiencia en operaciones polémicas. En junio de 1999, asociado al club Talleres de Córdoba por partes iguales, le cedió el pase del jugador Diego Garay al Racing de Estrasburgo francés. La transferencia terminó mal. El futbolista tenía un pasaporte falso, la FIFA multó con una suma millonaria a Talleres y también castigó al escribano por no poseer licencia de agente autorizado, según una nota publicada en diario Página/12.

La histórica revista deportiva Placar lo ubicó el 15 de julio de 2011 entre los cinco empresarios del fútbol más influyentes de Brasil. Caricaturizado, lo dibujó con un puro en la mano izquierda y una copa de champaña en la otra, junto a sus colegas. En la nota, uno de ellos, el iraní Kia Joorabchian, lo acusó de robarle al Corinthians: “El tomó a Sebastián Domínguez y lo transfirió al América de México sin pagar”. Arribas se defendió explicando que, si fuera así, no hubiera intermediado en la venta de otro jugador de ese club: Thiago Heleno, reveló el diario Página/12.

Durante su larga estadía en Brasil, el actual jefe de los espías argentinos participó en decenas de operaciones del mercado futbolístico. Varias pasaron por Uruguay, donde Arribas trabajó con el club Deportivo Maldonado. La agencia de información financiera Bloomberg señaló que esta sociedad anónima deportiva (SAD) que controla un empresario inglés, Malcolm Caine, ganó poco más de diez millones de dólares por vender tres jugadores que no jugaron ni un minuto en su equipo. A uno de ellos, Alex Sandro, el escribano lo sacó del Atlético Paranaense y lo llevó al Santos. Lo sugestivo es que trianguló el pase entre clubes brasileños usando al uruguayo. Hoy el defensor juega en la Juventus italiana.

Desde Brasil, Arribas nunca dejó de hacer operaciones en la Argentina, donde conserva viejos amigos. Dos jóvenes con destino de selección, los ex Estudiantes de La Plata Gerónimo Rulli y Guido Carrillo, pasaron como una estrella fugaz por el Deportivo Maldonado con destino a Europa gracias a su intermediación. El presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, conoce muy bien al Señor 5. Cuando todavía jugaba al fútbol, su representante era Fernando Hidalgo, uno de los dos socios de Arribas en HAZ.

HAZ tiene sede en Buenos Aires pero también en San Pablo, en el barrio Nuevo Brooklyn. En Brasil inició sus actividades el 22 de agosto de 2005, el mismo año en que Tevez y Mascherano salieron campeones con el Corinthians luego de que los cediera la empresa MSI del iraní Joorabchian. Los socios que figuran en HAZ desde su constitución son Arribas y dos abogados brasileños, Joao Marcos Pilli y Alexandre Verri. Este último fue imputado en una investigación judicial por lavado de dinero y asociación ilícita, porque se le atribuyó haber participado en la creación de la sospechada MSI. En abril de 2014 resultó exonerado de esos cargos y hoy es un letrado que representa a intermediarios como Arribas y pertenece al Instituto Brasileño de Derecho Deportivo, según ese medio.

En G.H.A, la administradora de bienes cuya sede social coincide con uno de los domicilios de Arribas en San Pablo, tiene como socia a una brasileña, Lindamir Sumny. Sería la mujer rubia que, durante una recepción en San Pablo, aparece en una de las escasas fotografías públicas del empresario que ahora es el responsable de la AFI. Esta sociedad comenzó su actividad el 1° de septiembre de 2010, el escribano aportó el 80 por ciento del capital y hasta hoy continúa vigente.

Storm Producciones es la restante de las tres compañías brasileñas en las que figura el jefe de los espías. Dedicada a la fotografía (excepto aérea y submarina) y a actividades de intermediación de negocios en general sin contar los inmobiliarios, es la empresa donde Arribas aparece con más socios argentinos. Uno de ellos es el empresario futbolístico Juan Manuel Gemelli, quien junto a su colega estuvo bajo la mira de la AFIP en 2012, cuando les bloquearon el CUIT a 146 agentes FIFA. El otro es Fernando Gabriel Di Filippo, vinculado al mundo de la moda y que está relacionado con la empresa Esmeralda Models.

En consecuencia, Arribas no se dedicó a una sola actividad comercial mientras vivía en Brasil. El fútbol era su emprendimiento principal y donde amasó su fortuna. Tenía las conexiones necesarias y la suficiente gimnasia para intermediar en el mercado. Hasta que lo convocó Macri a su gobierno, como en los tiempos de Boca, donde ya era un hombre de bajo perfil.

Por otra parte, desde el punto de vista futbolístico, Burdisso, nacido en Altos de Chipión, Córdoba, de 37 años, volverá así -en otra función- a Boca Juniors, club que lo vio debutar en primera división en 1999, tras comenzar en las inferiores de Newell's Old Boys.

De la mano del entrenador de juveniles Jorge Griffa, el defensor central cordobés llegó a Boca y ganó con el “xeneize” dos torneos locales (2000 y 2003), tres copas Libertadores (2000, 2001 y 2003) y dos Intercontinentales (2000 y 2003), durante el exitoso ciclo de Carlos Bianchi como entrenador.

Con 18 títulos ganados en total en su exitosa carrera como jugador (7 en Boca, 9 en Inter de Italia y dos en la Selección argentina, incluida la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004), Nicolás Burdisso es el sexto jugador argentino con más títulos oficiales, detrás de Esteban Cambiasso, Alfredo Di Stéfano, Lionel Messi, Guillermo Barros Schelotto y Sebastián Battaglia.