Punto débil: en Cambiemos es la economía, en el PJ la falta de liderazgo

Según una fuente cercana al oficialismo, en la Casa de Gobierno se preparan para el año electoral 2019 y analizan el clima de sensación de los habitantes sobre los partidos políticos con más chances según las encuestas: Cambiemos y el PJ.

El problema es que "el PJ", así como se lo menciona, se siente como una masa ambigua sin un líder claro fuera de lo que es CFK. Esta situación favorece en gran medida a Cambiemos cuya carta fuerte es la cara de Mauricio Macri como líder absoluto del partido (y por eso negaron fervientemente las veces que se sugirió a Vidal como candidata en reemplazo de Macri).

Las caras del oficialismo son conocidas y hoy (29/01) se terminaron de unificar al elegir no desdoblar las elecciones tratando de negar el conflicto Macri-Peña-Dujovne vs Vidal-Larreta-Frigerio-UCR que también se comenta a viva voz entre los pasillos de la Casa Rosada.

En cambio las caras del PJ vienen de ramas muy distintas, en el clima electoral las personas no distinguen kirchnerismo de anti-kirchnerismo y hay una mezcla de ideas entre los candidatos más visibles como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, por ejemplo, que no permiten una unificación que fortalezca a ninguno de los dos, ni de los cuatro si se suma a Roberto Lavagna y Pichetto entre los líderes conocidos. Todo esto sin contar a CFK que todavía no ha dado señales claras de candidatura y sin embargo sigue siendo la cara más fuerte de la oposición.

Ahora bien, si hay algo en lo que el PJ está en clara ventaja con respecto a Cambiemos es en el sector "economía" ya que en estos últimos meses de gobierno lo que más se resintió en la gente es en el bolsillo. Inflación, tarifazos, baja del poder adquisitivo, estallido del dólar, etc. Este factor es lo que más perjudica a Cambiemos para una reelección. No es casual que haya aparecido Lavagna, ex Ministro de Economía como posible y fuerte candidato del PJ.

Por último, desde la Casa Rosada también se teme que el factor economía mueva al factor social a causa del malestar generalizado y esto haga que se muevan las aguas hacia un gobierno con propuestas más populares de bienestar social.