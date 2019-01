Macri es el que manda, fin del plan desdoblamiento

“Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”, aquella frase que se le atribuía a Juan Domingo Perón se volvió a cumplir con la conformada para analizar un posible desdoblamiento de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Eso ya es historia. El anuncio del jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, confirmando que se votará el mismo día que las elecciones nacional pone en evidencia el triunfo de la postura de la Casa Rosada.

No hubo ni siquiera tiempo para que los funcionarios provinciales expusieran sus argumentos sobre las ventajas de tomar esa decisión.

-------------

Apoyo completamente la decisión de @mariuvidal de no desdoblar las elecciones. Me parece acertada y que prioriza a los bonaerenses por sobre cualquier especulación electoral.

En línea con los argumentos de no hacer votar tantas veces y ahorrar recursos, hay que buscar un acuerdo con otras fuerzas políticas y dejar sin efecto las PASO.

-------------

Además, Macri estaba convencido que no era una buena señal acordar con el massismo en la provincia para que saliera el desdoblamiento. Dicho sea de paso, la discusión la había puesto en agenda el propio Frente Renovador cuando se negoció el Presupuesto bonaerense 2019.

Sí es cierto que, siempre, cuando se consultaba a los hombres más cercanos a Vidal sobre la definición electoral, coincidían en el mismo diagnóstico: la decisión era de Mauricio Macri. Y para estas cuestiones, el Presidente no escucha a nadie tanto como a Marcos Peña y a Jaime Durán Barba. Ambos se oponían. Con análisis en la mano y, sobre todo, con proyecciones políticas.

No hay que olvidarse de la puja interna que viene si Macri es reelecto y comienza a partir del 10/12 con su último mandato. Ese mismo día se lanza la carrera por la sucesión. Un triunfo holgado de Vidal la hubiera puesto en mejores condiciones que al actual jefe de ministros.

De ahora en más, con el camino despejado en cuando al calendario, surgirán las especulaciones.

Por ahora nadie hizo foco en el siguiente escenario: qué pasaría si, en una elección unificada, Vidal gana la provincia y Macri debe someterse a una 2da. vuelta de dudoso final. Sobre todo si, por alguna razón, Cristina Fernández de Kirchner decidiera no ser candidata o no pueda serlo.

Al parecer esa alternativa no está en el menú de Balcarse 50.

En el peronismo se ilusionan. Sobre todo los intendentes del conurbano que habían puesto su grito en el cielo el sábado pasado en el encuentro en Santa Teresita.

Con esta noticia, muchos de ellos respiran y esperan la confirmación de la candidatura de CFK, quien mide bien en sus distritos, sobre todo en el 2do. cordón del conurbano. La otra puja es la candidatura del gobernador.

Allí están anotados Martín Insaurralde, Verónica Magario y Axel Kicillof. Los jefes comunales alientan que sea uno de ellos porque no quieren ser llevados en “burrito” a la hora del armado de las listas.

------------

“Estos 10.000 millones que le dieron a Vidal que le completa el fondo de reparación histórica, con una tasa del 12 % anual, yo creo que Macri no le hubiera dado ese beneficio si no estuviera acordado entre ellos, en silencio, que no va haber desdoblamiento en la provincia” pic.twitter.com/g9TuQvxv5f