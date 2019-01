"Macri es insostenible y el mercado ya imagina una Argentina sin él"

"Los inversores están empezando a considerar la vida sin Mauricio Macri, el empresario de Buenos Aires que prometió salvar a Argentina del kirchnerismo solo para luego anunciar el regreso del Fondo Monetario Internacional, la institución más odiada de América, si no del mundo", disparó la revista Forbes en su versión original, estadounidense. "No me gustaría ser optimista con Argentina", dijo Fernando Pertini, socio y CIO de Milennia Costa Rica, un administrador de riqueza privado. "No se trata del regreso de Cristina. Se trata del fracaso de las políticas económicas de Macri. La actividad económica está casi muerta y la inflación ni siquiera está cerca de ser derrotada", disparó.

