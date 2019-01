Matan a una mujer frente a la Catedral de Bariloche: 22 femicidios en 30 días

Valeria Coppa salió de su trabajo ayer (29/01) cerca de las 16.00 y caminó unos metros hacia la Catedral, en pleno centro de la ciudad de Bariloche. Allí tenía que encontrarse con su ex pareja, Mariano Cordi, quien le había dicho que quería retomar la relación.



Cordi es el principal sospechoso por el crimen de Coppa y se encuentra prófugo, siendo buscado por gran parte de la Policía de la ciudad patagónica. La fiscal que investiga el femicidio confirmó que el sospechoso dejó abandonado su auto en la casa de un amigo. Allanaron la casa de Cordi pero no lo encontraron



Valeria, madre de dos menores de edad de otra pareja anterior, se desempeñaba como enfermera especializada en salud mental en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) en la ciudad rionegrina.



Según informaron los medios locales, en un principio la mayoría de los testigos no escucharon el disparo y pensaron que la mujer había sufrido un grave accidente con su bicicleta en la vereda, a pocos metros de la calle Vicealmirante O'Connor.



Sin embargo, una vez que los médicos acudieron al lugar en una ambulancia, comprobaron que Coppa presentaba una herida de bala en su cabeza. La mujer fue derivada al Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde perdió la vida cerca de la medianoche.



La madre de la víctima relató que su hija mantenía una relación reciente que el sospechoso de matarla, Mariano Cordi, aproximadamente desde mediados del año pasado y que desconocía si tenía antecedentes, como circula por las redes sociales.



"La citó para matarla", dijo desconsolada su mamá, Marianela, en diálogo con TN. La mujer no tiene dudas de que el ataque fue planificado "con alevosía". "Fue directamente a matarla", afirmó.

Esta tarde a las 18.00, familiares, amigos y distintas organizaciones sociales marcharán desde las calles Onelli y Brown hasta el Centro Cívico para pedir justicia.

Con este crimen, ya son 22 los femicidios en la Argentina en lo que va del año. Hay mucha indignación en las redes sociales:

Asesinaron a otra mujer más al frente de la Catedral de Bariloche: ¡Basta de Femicidios! — emma! (@emmapop7) 30 de enero de 2019

Mariano Cordi ex pareja de Valeria Coppa, ayer la citó a las 16:00hs en la catedral de Bariloche "para retomar la relación". Cuando llegó le disparó en la cabeza y se escapó. Valeria murió a la medianoche en el hospital. Hay más de un femicidio por día. Estamos en emergencia — Milisa (@milisaavedrawe) 30 de enero de 2019

Valeria Coppa fue asesinada por su ex pareja de un tiro en la cabeza a metros de la catedral de Bariloche. El femicida y sorete de MARIANO CORDI está prófugo (!). Harta de desayunarme todos los días un femicidio nuevo. — efecto doppler (@efectodopler_) 30 de enero de 2019

Sí ayer se sorprendían porque van 21 femicidios en los primeros 30 días del año, hoy son 22. Valeria Coppa, asesinada por su ex novio en la catedral de Bariloche. Sin palabras. — Macarena. (@macajorgec) 30 de enero de 2019

El forro cagón de mierda de su ex pareja le pegó un tiró a las 4 de la tarde frente a la catedral de Bariloche y se fugó. Andate a la mierda de antemano si te vas a indignar con el feminismo. https://t.co/Ckix1UXJOQ — pipi raspo (@pipiraspo) 30 de enero de 2019

Ayer un tipo asesino a una mina en la catedral de Bariloche, de un tiro en la cabeza, a las 16:00hs. A media cuadra de mi trabajo. La piba murio a la noche. Tengo piel de gallina y la sangre me hierve. Hijos de la mismisima mierda PAREN DE MATARNOS COMO HAY QUE PEDIRLO — C a r o (@carolietta) 30 de enero de 2019

Otro femicidio más. En la puerta de la catedral de Bariloche, así como si nada. Nos siguen matando y nada. El #8M tenemos que estar todas en la calle. Por falta de políticas, por inacción #ElEstadoesResponsable #NiUnaMenos — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) 30 de enero de 2019