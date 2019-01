Nuevo escándalo para Facebook: Paga a adolescentes por espiar su actividad web

Un nuevo escándalo para la red social de Mark Zuckerberg está en puerta: el portal TechCrunch reveló que Facebook ha estado silenciosamente pagando a usuarios para que instalen un sistema VPN (Red Virtual Privada) que le permite a la empresa acceder a sus datos personales y a los de su actividad web.

La iniciativa existe desde 2016 y está destinada a una población de entre 13 y 35 años, a la que se recompensa con US$ 20. En el caso de los menores de 18 años, se supone que necesitan la aprobación de sus padres para participar. Sin embargo, la BBC se identificó como alguien de 14 años durante una prueba, y pudo bajar la aplicación sin la necesidad de aprobación parental.

TechCrunch precisa que la aplicación proporciona a Facebook "un acceso casi ilimitado" a los datos personales de sus usuarios. Facebook puede acceder a "mensajes privados en las aplicaciones de redes sociales, conversaciones en las aplicaciones de mensajería instantánea, incluso fotos/videos, enviados a otros, correos electrónicos, búsquedas en la web y la actividad en la navegación por Internet", afirmó a TechCrunch el experto de seguridad de Guardian Mobile Firewall, Will Strafach. Adicionalmente, a los usuarios se les pedía que proveyeran capturas de pantalla de sus órdenes de compra en Amazon.

Para reclutar nuevos usuarios, Facebook ha utilizado servicios de pruebas beta como Applause, BetaBound y uTest, explica Russia Today. Mientras que uTest invitaba a los adolescentes de 13 y 17 años a participar en "un estudio pagado de investigación de redes sociales", Applause reclutaba a usuarios de entre 13 y 35 años, precisando que los voluntarios menores de 18 debían obtener la aprobación de sus padres.

Pocas horas después de que el reporte de TechCrunch fuese publicado, Facebook comunicó que terminaría el programa en los dispositivos de Apple, aunque no en los de Android.

En un comunicado, la empresa criticó el tratamiento de la noticia por parte de TechCrunch, aduciendo que no había nada "secreto" sobre el programa: "A pesar de informes apresurados, no había nada 'secreto' sobre esto, se llamaba literalmente la Aplicación de Investigación de Facebook. No era 'espiar' ya que toda la gente que se inscribía para participar, atravesaba un proceso aclaratorio en el que se les pedía permiso y se les pagaba por participar."

"Finalmente, menos del 5% de las personas que eligieron participaron en ests programa de investigación de mercado eran adolescentes. Todos ellos con formularios firmados de consenso parental."

"Como muchas compañías, invitamos a la gente a participar en investigaciones que nos ayuden a identificar las cosas que podemos hacer mejor", dijo un portavoz de la empresa tras la revelación, revela Russia Today. Según sus afirmaciones, la investigación "tiene como objetivo ayudar a Facebook a comprender cómo las personas usan sus dispositivos móviles" y la empresa "brinda información amplia sobre el tipo de datos" que recopila. "No compartimos esta información con otros y la gente puede dejar de participar en cualquier momento", agregó. El artículo de TechCrunch explicaba que Facebook ya había llevado a cabo una investigación de mercado utilizando una aplicación llamada Onavo, que adquirió en 2013.

El interés particular de Facebook en qué hacen los adolescentes con su teléfono tiene que ver con que este grupo demográfico ha abandonado masivamente la red social para migrar hacia Snapchat, YouTube e Instagram, explica TechCrunch.

El año pasado, cuando le consultaron a Tim Cook -director ejecutivo de Apple- qué haría si fuera Mark Zuckerberg, en vísperas del escándalo de Cambridge Analytica -cuando se conoció que los datos de millones de usuarios de Facebook habían sido usado con fines políticos, sin su consentimiento-, él respondió: "Yo nunca estaría en esa situación... La verdad esque podríamos ganar muchísima plata si monetizáramos a nuestro cliente, si nuestro cliente fuese nuestro producto. Hemos elegido no hacer eso." Zuckerberg tildó este comentario de "simplista".