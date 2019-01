Que la situación económica de gran parte de los argentinos es crítica, no es una novedad. Pero los números lo siguen confirmando. Por caso, el productor Javier Faroni aseguró este miércoles (30/01) que "la temporada teatral en Mar del Plata fue mucho más baja que la del año pasado".

Y esto se dio aunque "en general las obras mantuvieron el precio que el año pasado, también hay muchas promociones", explicó en diálogo con Radio Continental.

Ayer, Faroni había asegurado que la venta de entradas en los teatros cayó un 37%durante la primera quincena de enero en Mar del Plata, al trazar la comparativa con los registros que había en el mismo período de lo que fue la última temporada estival.



El empresario afirmó, según publica El Marplatense, que el porcentaje que refleja la baja no se trata de una situación “particular” sino que se desprende de un relevamiento general del sector, y también aclaró que la misma tendencia se registró en otros puntos del país, aunque no de forma tan pronunciada. “En Carlos Paz pasó lo mismo pero la baja fue de alrededor del 20 por ciento y en Buenos Aires fue del 15 por ciento”, ejemplificó.



“Me parece que hay menos gente en la ciudad aunque no tengo números concretos. Pero cuando pasa esto, va menos gente al teatro, es así de simple. Y por el otro lado se da que la gente está cuidando el mango porque la situación económica estuvo brava y se prevé que estará igual. Todo lo que hoy se ahorre es para pagar el gas y la luz“, señaló.



En ese sentido, el referente del sector reconoció que para la sociedad “es muy difícil afrontar un 2018 con una previsibilidad del 2019 tan dura”. “Obvio que la gente limita y cuida mucho el peso. Ya le costó mucho llegar el turismo, y entonces el teatro es la última alternativa para ir”, afirmó.



Además, Faroni hizo mención de la “ecuación inviable” que atraviesa a las producciones teatrales. “El interanual de la entrada no la subimos más del 15 por ciento, y que generalmente es Buenos Aires. Pero la inflación fue de cerca del 50 por ciento y si yo subo la entrada en ese mismo porcentaje es inviable. El objetivo acá ya no es ganar sino salir cero a cero”, graficó.