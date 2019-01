Trump manda a la Inteligencia de USA "de vuelta a la escuela" por Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a la comunidad de inteligencia estadounidense como "extremedamente pasiva e ingenua cuando se trata de los peligros de Irán", luego de que altos oficiales contradijesen las advertencias presidenciales respecto a Teherán.

Lo hicieron durante su presentación ante la Comisión de Inteligencia del Senado sobre su evaluación anual de amenazas globales, de la que participaron el director del FBI, Christopher Wray, la directora de la CIA, Gina Haspel, y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats. También hubo disidencias con el Presidente en cuanto a Corea del Norte y la necesidad de un muro en la frontera con México.

"La gente de Inteligencia parece ser extremadamente pasiva e ingenua cuando se trata de los peligros de Irán", tuiteó Trump el miércoles 30/1. "¡Están equivocados! Cuando me convertí en Presidente, Irán estaba ocasionando problemas en todo el Medio Oriente y más allá. Desde que terminé el Acuerdo Nuclear con Irán, cambiaron MUCHO pero aún son una fuente de peligro potencial y conflicto."

"Están probando misiles (la semana pasada) y más, se están acercando mucho al límite", agregó. "Su economía ahora está colapsando, es lo único que los detiene. Tengan cuidado con Irán. ¡Quizás la Inteligencia debería volver a la escuela!"

En la evaluación, Coats concluyó que Teherán no estaba actualmente involucrado en operaciones que conduzcan a las armas nucleares: "Mientras que no creemos que Irán esté actualmente involucrado en actividades que consideramos necesarias para producir un dispositivo nuclear, oficiales iranés han amenazado públicamente con ir más allá de los límites del JCPOA (Acuerdo Nuclear) si Irán no obtiene beneficios financieros tangibles del trato."

Por otro lado, la evaluación concluye que Corea del Norte se mantiene firme en su objetivo de aumentar sus capacidades nucleares. Trump había asegurado que su cumbre histórica con Kim Jong-un ha allanado el camino para la posibilidad de la desnuclearización de la península coreana. Este mes, el Presidente dijo a periodistas en la Casa Blanca: "Corea del Norte, nos está yendo bien. Y una vez más, no hay misiles."

El tema de la crisis en la frontera entre USA y México ni siquiera fue mencionado, mientras que Trump considera que el tema es tan importante -una de las mayores amenazas que enfrenta el país-, que considera declarar una emergencia nacional, por lo que el análisis de las agencias contrasta con la postura presidencial también en este tema.

Coats dijo al Comité de Inteligencia del Senado el martes que USA enfrenta amenazas de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, incluidas armas nucleares y cíberguerra.