Recesión + Internet: El diario La Nación cerró sus talleres gráficos

En lo que marca todo un cambio de época, el Grupo La Nación cerró su planta impresora ubicada en la calle Zepita, en el barrio de Barracas, y comenzará a imprimir el diario en el mismo taller que Clarín. Algo impensado en tiempos pasados, con las tiradas históricas, que un taller alcance para imprimir ambos periódicos. No es una novedad que la venta del diario en papel ha bajado considerablemente ante el advenimiento y consolidación de Internet y los diarios online.



Pero esta transformación no se está produciendo sin conflicto: el gremio de gráficos denunció el despido de 72 trabajadores, que se suman a otros 30 que en los últimos meses aceptaron retiros voluntarios, y comenzó una protesta.



La planta está siendo custodiada por la Policía para evitar que sea tomada, por lo que la protesta se mudó a la puerta de la redacción del diario, en Vicente López.



De hecho, este miércoles (30/01) La Nación tuvo que sacar a la calle una versión especial del diario, prácticamente con notas atemporales. En un breve recuadro en la tapa, informa que es una "edición especial debido a cambios en los procesos de impresión".

la-nacion-tapa.jpg

"Queremos informarles que hoy cierra nuestra planta impresora de la calle Zepita. Esta decisión no implica cambio alguno para nuestras audiencias ya que el diario en papel empezará a imprimirse en plantas de terceros, tal como hoy sucede con otros de nuestros productos editoriales, como las revistas. Medios de referencia de todo el mundo han tomado en los últimos años decisiones similares", comienza un comunicado difundido en las últimas horas por el departamento de Relaciones Internas del grupo, firmado por Guillermo Rivaben, CEO S.A. La Nación.

Y continúa: "Se adopta esta medida con suma responsabilidad, luego de haber evaluado todos las alternativas e instancias de negociación. Hoy, con el 80% de la planta con capacidad ociosa, debemos enfocarnos en actividades que nos aseguren un modelo de sostenibilidad y desarrollo para el futuro de los más de 700 empleados que hoy formamos parte de la empresa. Garantizamos el pago del 100% de las indemnizaciones de los 72 empleados desvínculados, acorde a lo que establece la ley, sin perjuicio de atender las situaciones especiales de los mismos".

"Tal como viene sucediendo en los últimos años, el objetivo es asignar cada vez más recursos a la transformación digital, en línea con los nuevos hábitos de consumo de información, y a la vez hacer más eficiente nuestra propuesta de contenidos, que seguirá creciendo e innovando con nuevos proyectos en 2019. Estamos dando pasos en esa dirección. Estoy a disposición para brindar más información a quien lo necesite. Valoramos la colaboración del equipo para atravesar juntos esta transición", finaliza el texto.



Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), dijo que la empresa comunicó su decisión en diciembre y, desde entonces, se abrió una mesa de negociación. Pese a las propuestas de los delegados, La Nación no cambió su postura.



Como "el Gobierno favorece la concentración, la empresa planteó unificar el diario con Clarín y hacer los dos en el mismo taller", dijo el titular de la FGB a El Destape y denunció que "plantean una reducción de costo con, prácticamente, una fusión en la impresión" de ambos medios.



Amichetti alertó que si La Nación pretende imprimir su diario en Clarín, "no lo va a poder hacer porque hay una posición muy firme de los gráficos" de ese medio para no hacerlo. Si la empresa se mantiene inflexible, "por lo menos en la ciudad y gran Buenos Aires no va a haber taller que imprima La Nación", alertó.



Según pudo saber Urgente24, y ante este conflicto, desde La Nación están evaluando la impresión en una planta de Uruguay que es de Clarín. Habrá que ver si logran realizarlo o los trabajadores de allí también se oponen.

