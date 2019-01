Florentina, con goles de Simeone, le propinó una histórica goleada a la Roma

En el encuentro disputado en el estadio Artemio Franchi, la Florentina, del argentino Giovanni Simeone, goleó este miércoles 7-1 a la Roma por el partido que correspondió a los cuartos de final de la Copa Italia 2018/2019 para avanzar a las semifinales.

El ex delantero de River Plate y Banfield redondeó la victoria al anotar a los 34 y a los 44 minutos del segundo tiempo tras lo tantos de Federico Chiesa (7m. PT, 18m. PT y 29m. ST), Luis Muriel (33m. PT) y Marco Benassi (21m. ST) en el ganador, al tiempo que Aleksandar Koralov (28m. PT) marcó en el perdedor.

Además, el defensor Germán Pezzella (ex River) integró el once titular de Fiorentina, mientras que Javier Pastore (ex Talleres de Córdoba) y Federico Fazio (ex Ferro) estuvieron en equipo inicial de Roma.

Fiorentina obtuvo seis veces el título de la Copa Italia (1940, 1961, 1966, 1975, 1996 y 2001).

Durante el partido, la Fiorentina, letal en las transiciones ofensivas, se puso por delante 2-0 tras apenas 18 minutos (doblete de Chiesa) contra un Roma muy distraído defensivamente y que, pese a recortar momentáneamente distancias con el 1-2 del serbio Aleksandar Kolarov (m.28), nunca tuvo reales opciones de entrar en el partido.

Apenas cinco minutos después del tanto de Kolarov, Muriel, fichado en esta sesión de mercado procedente del Sevilla, anotó el 3-1 y abrió el camino para una goleada histórica, que se concretó en una reanudación nefasta para el Roma.

El cuadro romano, que el pasado domingo desaprovechó una ventaja 3-0 contra el Atalanta y acabó empatando 3-3, recibió el 4-1 de Benassi, a pase de Muriel (m.66), y terminó padeciendo una auténtica humillación en el último cuarto de hora.

El bosnio Edin Dzeko fue expulsado con roja directa por protestar duramente al colegiado y Chiesa completó su triplete personal en el 75 para subir el 5-1 al marcador. Fue Simeone quien se encargó de redondear el resultado con un doblete firmado en el 79 y en el 89.

Los últimos minutos fueron un sufrimiento para el Roma y el colegiado decidió, de acuerdo con el capitán “romanista” Alessandro Florenzi, no dar tiempo añadido y enviar a los dos equipos a los vestuarios nada más llegar al minuto 90.

Más tarde Atalanta, donde jugaron los argentinos José Luis Palomino y Alejandro Gómez, dio la sorpresa de la Copa Italia al eliminar al campeón vigente y líder de la Serie A, Juventus, donde actuó el cordobés Paulo Dybala, al vapulearlo y vencerlo por 3 a 0.

El belga Timothy Castagne (37m. PT) y el colombiano Duvan Zapata (39m. PT 41m. PT), en dos oportunidades, marcaron los tantos de Atalanta en el partido llevado a cabo en el estadio Atleti Azzurri d'Italia, de la ciudad de Bergamo.

Mañana, se completarán los choques de los cuartos de final de la Copa Italia con Inter (Lautaro Martínez y Mauro Icardi) ante Lazio (Joaquín Correa).

Mientras que el último martes 29/01 Milan, con el argentino Mateo Musacchio, venció en estadio San Ciro a Napoli por 2 a 0, en el primer cruce de cuartos de final.

Los choques de las semifinales serán Atalanta-Fiorentina y Milán-vencedor de Inter-Lazio.

Todas las instancias de la Copa Italia se juegan a partido único, a excepción de las semifinales, que se desarrollan con enfrentamientos de ida y vuelta.

Juventus es el actual campeón de la Copa Italia y la final de la presente edición se desarrollará el 9 de mayo venidero, en el estadio Olímpico de Roma.