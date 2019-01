El último recital en vivo de The Beatles (completo)

Apple Corps Ltd. era la empresa que administraba los negocios de The Beatles desde 1968, reemplazando a Beatles Ltd. Enormes creadores musicales, The Beatles no eran muy talentosos en los negocios, y menos desde la muerte de Brian Samuel Epstein, el 27/08/1967, su representante, y quien también cometió varios yerros importantes sobre el final de sus días.

El eje de Apple Corps. era Apple Records (un intento de mejorar la mala experiencia que tuvieron con su 1er. sello discográfico, Northern Songs) aunque había otras empresas subsidiarias Apple son Apple Electronics, Apple Films, Apple Publishing, Apple Retail y Apple Boutique (John Lennon lo explicó así en 1972: "Nuestro contador nos dijo: 'Tenemos todo este dinero. ¿Quieren dárselo al Gobierno o hacer algo?' Así que decidimos hacer de empresarios durante una temporada").

Las oficinas del holding estuvo en Baker Street 94th., y luego mudaron todo a Savile Row 3, el Apple Building. Con la construcción de sus propios estudios, The Beatles realizó una innovación muy importante, luego seguida por otros grupos musicales.

En esos tiempos tormentosos, Allen Klein llegó luego de Brian Epstein. Poco satisfechos con las mezclas y el sonido crudo, John, George, Ringo y Klein, dejando sin voto a Paul, contrataron a Phil Spector, productor estadounidense, para ponerlo a cargo de una etapa que fue muy oscura en la historia del grupo.

En 1969, The Beatles llevaban 2 años sin tocar en vivo, una decisión que se remonta a la mala experiencia de su 2da. gira estadounidense, y luego al ego insoportable que lucían John Lennon y Paul McCartney, que los hacía competir por todo, y subestimar en especial a quien era un interesante creador que frustraban, George Harrison, y a Ringo Starr. Además, Lennon pasaba por un momento de gran adicción a las drogas (ay Bob Dylan), lo que dificultaba el diálogo.

Pero todavía era muy dramático acabar con la banda y, entonces, decidieron seguir trabajando juntos pero aquel trabajo inicialmente titulado Get Back, pero luego utilizado en parte en Abbey Road y el resto rebautizado Let It Be, fue filmado, convirtiéndose en un reality que expuso las diferencias irreconciliables.

El show completo

The Beatles - Don't Let Me Down



El 10/01/1969, Harrison había anunciado su salida de The Beatles, harto de Lennon y Paul McCartney. En el colmo de la subestimación, Lennon llegó a especular con reemplazarlo con Jimi Hendrix (quien frecuentaba a la banda antes de su regreso a USA para su consagración) o Eric Clapton (amigo de ellos desde 1964). Luego prevaleció la cordura.

En la negociación para el regreso de George ocurrió el traslado de las sesiones desde el suburbio Twickenham (la idea de grabar en Twickenham Film Studios fue de Paul, pero las cámaras estaban en los estudios desde las 8:00, y, en palabras de John, “no se puede hacer música a las 8 de la mañana” en un lugar extraño y con tanta gente alrededor) a Apple Records, en los sótanos de Savile Row. Allí Harrison apareció con su amigo pianista Billy Preston, a quienes los 4 habían conocido en Hamburgo (Alemania), donde The Beatles tocó durante 2 temporadas antes de ser famosos.

Preston participó en el disco "Abbey Road" en los temas “I Want You (She’s So Heavy)” y “Something”.

Este documental de The Beatles fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg, hijo no reconocido de Orson Welles.

A The Beatles les interesaba incursionar en todo lo que era video, más allá de las 2 películas que protagonizaron y la otra que musicalizaron (Yellow Submarine). Por ejemplo, el 18/05/1967 The Beatles firmó un contrato para representar a la BBC y al Reino Unido, en Our World, la 1ra. emisión vía satélite de televisión en directo del mundo que podrían ver unos 400 millones de personas en 5 continentes. Para la ocasión John Lennon escribió “All You Need Is Love”. Según la BBC, debía ser un mensaje simple que los espectadores de todo el mundo lo entendieran. Our World se emitió el 25/06/1967.

Volviendo al documental de 1969, porque el sonido tenía que ser lo suficientemente bueno para su uso potencial en una película o programa de televisión, Lindsay-Hogg usó la tecnología reel-to-reel 1/4 en cintas mono Nagra. Se usaron 2, uno para la cámara A y otro para la cámara B. Podían capturar 16 minutos en una cinta, y las 2 máquinas grababan en diferentes intervalos.

Por esto las sesiones de Get Back fueron muy pirateadas. Un gran número de canciones fueron grabadas durante aquel enero de 1969, pero sólo se difundieron las utilizadas en Let It Be.

Ellos jugaron mucho con melodías que iban desde canciones infantiles hasta canciones totalmente improvisadas.

Las sesiones de Get Back se realizaron de lunes a viernes, y cada día duraban desde las 11:00 hasta despuès de medianoche. El 1er. día el grupo llegó en Twickenham a las 11:00, menos Paul, que se retrasó porque viajaba en un transporte público, y llegó a las 12:30, aunque Michael Lindsay-Hogg, Mal Evans y Kevin Harrington tenían los equipos preparados desde las 9:30, y se grabaron 3 canciones: Don´t let me down, Two of us y I´ve got a feeling.

En la película se aprecia cuando, en el mediodía londinense, The Beatles + Billy Preston suben a la terraza del inmueble y ofrece un concierto imprevisto.

1 año antes había experimentado algo similar el grupo estadounidense Jefferson Airplane, famoso por su psicodelia, y por su participación en el festival Woodstock, y que en agosto de aquel 1969 ofrecería un concierto gratuito en el Central Park neoyorkino.

Pero no era lo mismo que los Jefferson tocaran sin avisar en público que The Beatles, quienes lo concibieron como un acto de rebeldía.

La terraza no fue la opción Nº1 para el concierto. Ellos habían pensando en el Palladium y el Roundhouse. Inclusive en el desierto del Sahara o las pirámides de Egipto o el transatlántico QE2 (Queen Elizabeth).

Curiosidad: en aquella terraza, tanto John como Ringo usaron abrigos de sus parejas, anticipando una tendencia en la moda del pop.

Get Back - The Beatles



Del concierto se conocen 21 minutos gracias al documental Let It Be, pero duró 42 minutos, incluyendo 2 veces “Don’t let me down”, “One After 909”, “Dig to Pony”, “I’ve Got a Feeling” y 3 versiones de “Get Back”.

Dicen que realmente hubo quejas de un vecino banquero por ruidos molestos, y por eso intervino la policía, que les solicitó que bajaran el volumen pero ellos decidieron subirlo.

El concierto, interrumpido abruptamente, concluyó con una frase de Lennon: “Me gustaría decir gracias en nombre de la banda, y espero que hayamos pasado la prueba”, final de “Get Back”, que cierra el álbum Let It Be.

Considerando la denuncia, el tráfico ocasionado en la calle y el hecho de que no tenían permiso, podían ser arrestados. Ringo diría más tarde que hubiese deseado un final así para la película.

Pero terminaron y se fueron a sus casas, aunque no era cierto que tuvieran inmunidad: John y Yoko ya habían sido arrestados por posesión de marihuana, y en marzo ocurriría una redada en la casa de los Harrison.

El sonido de aquel álbum fue parte del motivo de la ruptura de McCartney con el grupo tiempo después, y otra parte fue promocionar su álbum solista.