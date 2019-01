Tras polémico tráiler el director tuvo que hablar: “No glorificamos a un asesino serial”

Los comentarios sobre el tráiler de la película “Extremadamente retorcido, sorprendentemente malo y vano” que se estrenará pronto en Estados Unidos y el documental/serie que ya está en Netflix “Conversaciones con un asesino: las cintas de Ted Bundy” ambos dirigidos por Joe Berlinger, se dividieron entre las personas que acusaron al director de romantizar al asesino en serie Ted Bundy (quien se llevó la vida de por lo menos 30 mujeres de las maneras más terribles) y las personas que decidieron manifestar su “atracción” hacia el asesino por ser un hombre “buen mozo”.

Tráiler “Extremadamente retorcido, sorprendentemente malo y vano”

Comentarios en Twitter como “Ted Bundy era muy sexy, me puede ahorcar si quiere”, “Literalmente por qué Ted Bundy era tan lindo” “Puede ser un asesino serial pero está bueno igual” ...

...hicieron que desde la cuenta de Netflix decidieran parar con esta locura:

"He visto mucho hablar sobre la supuesta sensualidad de Ted Bundy y me gustaría recordarle a todos que hay literalmente miles de hombres sexys en el servicio (de streaming), la mayoría de los cuales no están condenados a asesinos en serie”, tuiteó la compañía, alarmada por la afición de los espectadores hacia un necrófago, asesino serial y violador en serie.

I've seen a lot of talk about Ted Bundy’s alleged hotness and would like to gently remind everyone that there are literally THOUSANDS of hot men on the service — almost all of whom are not convicted serial murderers