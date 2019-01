Ariana Grande se tatuó en japonés ¡con otro significado! (y después borró la foto)

El tatuaje se lo hizo en la palma de la mano en kanji, el sinograma utilizado en la escritura japonesa, con la intención de que significara “7 RINGS”, el nombre de su nueva canción, lo que además le serviría de promoción de la misma.

Lamentablemente fue un gran fallido ya que sus fans alrededor del mundo se dieron cuenta de que en lugar de decir “7 RINGS” (7 anillos), el tatuaje decía “BBQ GRILL” o sea, ¡“PARRILLA”!.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) 30 de enero de 2019

El nuevo tatuaje de Ariana significa un estilo de parrilla japonesa, no 7 anillos. Si querés saber sobre la parrilla simplemente googleá "shichirin"

Los comentarios fueron muy duros con la cantante, y hubo mucha burla por lo que Ariana Grande decidió directamente borrar la foto de su Instagram.

Para colmo después quiso explicar lo que pasó y fue peor. En un tuit explicó que había sido a propósito y que al ser un tatuaje tan doloroso decidió dejar algunos símbolos atrás.

I’m screaming she’s really trying to pretend like she knew and just chose not to do it correctly bc it hurt too much?? Wtf it’s like a 2inch line tattoo stop lying pic.twitter.com/jEZ0vqSLi7 — sidney teree (@sid2themax) 30 de enero de 2019

“De hecho dejé afuera un símbolo que debería haber ido en el medio. Dolió como la p… madre e igualmente luce bien. No hubiera aguantado un símbolo más. En esta parte de la mano los tatuajes se desvanecen y no duran así que si lo extraño mucho lo sufriré de nuevo y completo la próxima”, tuiteó la cantante. Y en un comentario debajo había puesto "Igual me gustan las parrillas también".

Por lo que recibió más críticas y risas de personas que tampoco creyeron que ella supiera que estaba mal escrito, así que una vez más, volvió a borrarlo.